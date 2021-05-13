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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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توقعات الأبراج الخميس 13- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

توقعات الأبراج الخميس
توقعات الأبراج الخميس 13- 5 -2021

يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج  عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 13-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

برج الحمل
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.

 

برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.
مهنيا وماليا: راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك

 

برج الجوزاء
عاطفيا: اقتران القمر مع فينوس في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر مع عطارد يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور

 

برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان

 

برج الأسد
مهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم

 

برج العذراء
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر في وضع معاكس مما يسبب لك الضغوط.. وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد معاكسان، ومن غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم

 

برج الميزان
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط جيدا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا

 

برج العقرب
عاطفيا: رغم الضغوط، فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء

 

برج القوس
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك

 

برج الجدي
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا: الشمس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك

 

برج الدلو
مهنيا وماليا: عطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد

 

برج الحوت
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة

 

 

 

حظك اليوم توقعات الأبراج عبير فؤاد الفرق بين علم الفلك والتنجيم الأبراج

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