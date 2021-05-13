توقعات الأبراج الخميس 13- 5 -2021 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي
يهتم الكثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الخميس الموافق 13-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
عاطفيا: الوضع الفلكي داعم ويدفعك للتعبير عن نفسك وعن مشاعرك وتعرف كيف تجعل الطرف الآخر يحترم حقوقك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزل العلاقات يجعلك أكثر تفاؤلا وهدوءً وتتبادل المعرفة مع الآخرين.
برج الثور
عاطفيا واجتماعيا: الشمس في برجك تمنحك إطلالة مشرقة فقط حافظ على اللباقة لتحصل على التقدير.
مهنيا وماليا: راجع جيدا حساباتك وخطواتك لتزداد فرص نجاحك
برج الجوزاء
عاطفيا: اقتران القمر مع فينوس في برجك يجعلك متألقا وتمارس جاذبية قصوى خاصة مع الجنس الآخر.
مهنيا واجتماعيا: اقتران القمر مع عطارد يمدك باليقظة وسرعة البديهة، ويجعلك أكثر استعدادا للتغيير والتطور
برج السرطان
عاطفيا واجتماعيا: ينصحك الفلك بعدم الظهور وعدم الزهو بنفسك، ومن المهم ألا تتكلم اليوم عن حياتك وأخبارك.
صحيا ومهنيا: القمر في منزلك الثاني عشر يساعدك أن تنظر للأمور نظرة تأمل، فقط اهتم بصحتك والزم الكتمان
برج الأسد
مهنيا: رغم الضغوط.. القمر في منزل المشروعات يمدك باليقظة والطاقة واليوم تساعدك نصائح المحبين وترشدك لطريق الصواب.
عاطفيا واجتماعيا: الوقت مناسب للتواصل بنجاح مع الأحباب والأصدقاء وقد يغير ذلك تفكيرك بشكلٍ ما وتجد سعادتك اليوم معهم
برج العذراء
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر في وضع معاكس مما يسبب لك الضغوط.. وعليك أن تتمالك أعصابك لتغير أي انطباع خاطئ بالبرهان والأدلة.
مهنيا واجتماعيا: القمر وعطارد معاكسان، ومن غير المناسب أن تتسرع في اتخاذ قرارات اليوم
برج الميزان
عاطفيا وعائليا: اتبع حدسك وإحساسك فأنت اليوم مُلهم ومُقنع ويعدك الفلك بالفرح ويمدُك بالقدرة على إبهار من حولك.
مهنيا واجتماعيا: القمر في منزلك التاسع يجعلك تخطط جيدا أو تميل للمغامرة وتدرس أمرا جديدا
برج العقرب
عاطفيا: رغم الضغوط، فينوس في منزلك الثامن يساعدك على الاقتراب ممن تحب.
مهنيا وماليا: القمر في منزل المدخرات وتستطيع أن تقوم اليوم بالدور المناسب في مختلف المواقف وفي البيع والشراء
برج القوس
عاطفيا: إذا كنت متزوجا تجنب اليوم الدخول في مناقشات حادة مع شركاء الحياة.
مهنيا واجتماعيا: القمر في مواجهة برجك.. حاول أن تكون متماسكا لتثبت صلابتك وجدارتك
برج الجدي
مهنيا وصحيا: القمر في منزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.
عاطفيا: الشمس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك
برج الدلو
مهنيا وماليا: عطارد في وضع داعم ويساعدك ذلك أن تعبر عن أفكارك بذكاء وتعرف كيف تفرض أسلوبك بأناقة وذكاء.
عاطفيا: فينوس والقمر في منزل الحب والفرص متاحة وواعدة لإصلاح علاقات شخصية فلا تضيعها وقد تعالج الروتين بالتجديد
برج الحوت
عاطفيا وعائليا: فينوس والقمر معاكسان وعليك اليوم أن تهتم بمن تحب وتقوم بدورك العائلي حتى وإن كان ضد إرادتك.
مهنيا واجتماعيا: الوضع الفلكي دقيق.. كن مستعدا لاستقبال مستجدات وتطورات غير متوقعة