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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/12 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

صدى البلد


يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

 

 برج الحمل

 

مهنياً: لديك أفكار سوداء ، وتتصرف بشكل غريب قليلاً بسبب كلام زميل في العمل
عاطفياً: السعادة العاطفية المفاجئة ، والفرص الرومانسية ، وزيادة الالتزام مع الشريك مما يؤدي إلى توطيد العلاقة بينكما.
صحياً: لا تهملي صحتك ولا تستهيني بكل ما ينفعه خصوصاً ممارسة الرياضات المفيدة له جداً.
 

 

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الإثنين 5/10 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك

 

برج الثور

 

مهنياً: حاول التخلص من المشاكل التي قد تواجهك في العمل اليوم ، فلا داعي للقلق
عاطفياً: لا تحاول استغلال ضعف شخصية شريكك لتحقيق أهدافك ، لأنه قد يجد نفسه مضطرًا لمواجهتك.
صحياً: من الأفضل تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة المفيدة بدنياً أو نفسياً للصحة.
 

 برج الجوزاء

 

مهنياً: يدعوك الصندوق اليوم إلى الاهتمام أكثر من بعض الخطط المفتوحة سراً ، لذا احذر من نظرائك السيئين.
عاطفياً: يمكن أن تدور المحادثة الجادة والمميزة حول تجديد العلاقة أو إنهائها أو فهمها حول نقاط مشتركة.
صحياً: من المفيد استشارة الطبيب بخصوص قلة نومك ليلاً ، لأنه يمكن أن يصف لك العلاج المناسب.

 

 برج السرطان

 

الذل: اليوم تمر بمرحلة امتحان دقيقة لكن حليفك النجاح وأنت تكمل العمل المنوط بها دون تأخير.
عاطفياً:  يرافقك الحظ السعيد ويكون لديك أفضل الأيام وأكثرها إمتاعًا مع شريكك.
صحياً: بسبب الرطوبة في مكان عملك ، قد يكون هناك التهاب في المفاصل وقد تحتاج إلى تناول بعض الأدوية للتخلص من ذلك.
 

برج الأسد

 

مهنياً: يعد علم الفلك بأخبار سارة تنهي أوقات التوتر ، خاصة على الصعيد المالي.
عاطفياً: تحديد المستقبل مع الشريك سيتحدد في الأيام القادمة ، وهذا سيعتمد على نتائج المفاوضات بينكما.
صحياً:  افعل الأشياء ببطء ولا تتحمس لأن المشاعر ضارة بالصحة ويمكن أن تسبب المرض.
 

برج العذراء

 

مهنياً: بعلم الفلك اليوم لا يسمح بالتقلبات والعقبات للتأثير على وضعك المهني والتخلص من مضايقات القلق لتهنئتك
عاطفياً: تعاطف كبير مع الشريك ، لكن هناك أفكار سابقة تبرز في المقدمة تعيق بطريقة ما تقدم الأمور.
صحيًا: حالتك الصحية الحالية مطمئنة ، لذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للاستشارة.


 برج الميزان

 

مهنياً: يدعوك علم الفلك إلى التفكير بجدية في الراحة وأنت تتعب نفسك وتضع نفسك في موقف صعب.
عاطفياً: يمكنه التعامل مع الأمور المشتركة ، فلا تتدخلوا حتى لا تتفاقم الحالة يا برج الميزان ، لا تفرض آرائك عليه وتعطيه حرية الاختيار
صحياً: احرص على تناول المزيد من اللحوم والدهون ، خاصة وأنك تتعرض للسمنة بسرعة.
 

برج العقرب

 

مهنياً:  اليوم والتي ستفيدك بشكل كبير على مختلف المستويات ، مالية أو عملية ، لذلك نهنئك.
عاطفياً: يمكن أن يتحقق الحلم بالولادة أو الولادة أو الخطوبة أو الزواج أو الجو الرومانسي أو المصالحة.
صحياً: إن إحساسك بالذات وقوة إحساسك بالذات يجعلك تختار ممارسة الرياضة بمفردك بدلاً من مجموعة حتى تشعر بنفسك.
 

 برج القوس

مهنياً: ع كن أكثر تصميماً وحاول تنظيم نفسك وتجنب اتخاذ أي قرارات.
عاطفياً: اليوم يتغير مصير العلاقة وتتفكك قصة مهزوزة ويحدث صراع قصير العمر ، لذا كن حذرًا
صحياً: تخلَّ عن الكسل وخذ زمام المبادرة لممارسة الرياضة لفعل الأفضل من أجلك من ناحية الصحة

 

 برج الجدي

مهنياً: تركز اليوم على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى محددة أو تتعامل مع قضية قانونية
عاطفياً: القرارات المهمة والجريئة التي تتخذها اليوم لها تداعيات إيجابية تسجل علاقتك مع الشريك لصالحك.
صحياً: تناول بعض الفيتامينات من يوم لآخر ولكن لفترة من الوقت فقط بعد أن تشعر أنك في حالة جيدة.
 

 برج الدلو

مهنياً: ستستعيد ثقتك بنفسك في المرحلة التالية وفق الخطوات التي تتخذها لتحسين وضعك المالي.
عاطفياً: يمكن لرومانسية الشريك أن تفاجئك في بعض الأحيان ، لكنها ضرورية للراحة النفسية والعقلية بينكما.
صحياً: استمر في ممارسة الرياضة قدر الإمكان ، لأنك الفائز الأكبر ، برج الدلو
 

برج الحوت

مهنياً: علم الفلك اليوم لا يكشف لك ألغازاً ويعدك بيوم انتقالي ويؤكد صفاتك.
عاطفياً: تجنب الخلافات بحكمة ولا تبالغ في الأمور ، إذا تصرفت بهدوء وهدوء يمكنك الحصول على ما تريد من شريكك.
صحياً: الوزن الذي فقدته في الأيام القليلة الماضية وفر لك الراحة النفسية وجعلك سعيداً.

الأبراج عبير فؤاد برج الحمل برج الثور برج

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