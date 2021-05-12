حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/12 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك



يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.

برج الحمل

مهنياً: لديك أفكار سوداء ، وتتصرف بشكل غريب قليلاً بسبب كلام زميل في العمل

عاطفياً: السعادة العاطفية المفاجئة ، والفرص الرومانسية ، وزيادة الالتزام مع الشريك مما يؤدي إلى توطيد العلاقة بينكما.

صحياً: لا تهملي صحتك ولا تستهيني بكل ما ينفعه خصوصاً ممارسة الرياضات المفيدة له جداً.



برج الثور

مهنياً: حاول التخلص من المشاكل التي قد تواجهك في العمل اليوم ، فلا داعي للقلق

عاطفياً: لا تحاول استغلال ضعف شخصية شريكك لتحقيق أهدافك ، لأنه قد يجد نفسه مضطرًا لمواجهتك.

صحياً: من الأفضل تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة المفيدة بدنياً أو نفسياً للصحة.



برج الجوزاء

مهنياً: يدعوك الصندوق اليوم إلى الاهتمام أكثر من بعض الخطط المفتوحة سراً ، لذا احذر من نظرائك السيئين.

عاطفياً: يمكن أن تدور المحادثة الجادة والمميزة حول تجديد العلاقة أو إنهائها أو فهمها حول نقاط مشتركة.

صحياً: من المفيد استشارة الطبيب بخصوص قلة نومك ليلاً ، لأنه يمكن أن يصف لك العلاج المناسب.

برج السرطان

الذل: اليوم تمر بمرحلة امتحان دقيقة لكن حليفك النجاح وأنت تكمل العمل المنوط بها دون تأخير.

عاطفياً: يرافقك الحظ السعيد ويكون لديك أفضل الأيام وأكثرها إمتاعًا مع شريكك.

صحياً: بسبب الرطوبة في مكان عملك ، قد يكون هناك التهاب في المفاصل وقد تحتاج إلى تناول بعض الأدوية للتخلص من ذلك.



برج الأسد

مهنياً: يعد علم الفلك بأخبار سارة تنهي أوقات التوتر ، خاصة على الصعيد المالي.

عاطفياً: تحديد المستقبل مع الشريك سيتحدد في الأيام القادمة ، وهذا سيعتمد على نتائج المفاوضات بينكما.

صحياً: افعل الأشياء ببطء ولا تتحمس لأن المشاعر ضارة بالصحة ويمكن أن تسبب المرض.



برج العذراء

مهنياً: بعلم الفلك اليوم لا يسمح بالتقلبات والعقبات للتأثير على وضعك المهني والتخلص من مضايقات القلق لتهنئتك

عاطفياً: تعاطف كبير مع الشريك ، لكن هناك أفكار سابقة تبرز في المقدمة تعيق بطريقة ما تقدم الأمور.

صحيًا: حالتك الصحية الحالية مطمئنة ، لذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للاستشارة.



برج الميزان

مهنياً: يدعوك علم الفلك إلى التفكير بجدية في الراحة وأنت تتعب نفسك وتضع نفسك في موقف صعب.

عاطفياً: يمكنه التعامل مع الأمور المشتركة ، فلا تتدخلوا حتى لا تتفاقم الحالة يا برج الميزان ، لا تفرض آرائك عليه وتعطيه حرية الاختيار

صحياً: احرص على تناول المزيد من اللحوم والدهون ، خاصة وأنك تتعرض للسمنة بسرعة.



برج العقرب

مهنياً: اليوم والتي ستفيدك بشكل كبير على مختلف المستويات ، مالية أو عملية ، لذلك نهنئك.

عاطفياً: يمكن أن يتحقق الحلم بالولادة أو الولادة أو الخطوبة أو الزواج أو الجو الرومانسي أو المصالحة.

صحياً: إن إحساسك بالذات وقوة إحساسك بالذات يجعلك تختار ممارسة الرياضة بمفردك بدلاً من مجموعة حتى تشعر بنفسك.



برج القوس

مهنياً: ع كن أكثر تصميماً وحاول تنظيم نفسك وتجنب اتخاذ أي قرارات.

عاطفياً: اليوم يتغير مصير العلاقة وتتفكك قصة مهزوزة ويحدث صراع قصير العمر ، لذا كن حذرًا

صحياً: تخلَّ عن الكسل وخذ زمام المبادرة لممارسة الرياضة لفعل الأفضل من أجلك من ناحية الصحة

برج الجدي

مهنياً: تركز اليوم على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى محددة أو تتعامل مع قضية قانونية

عاطفياً: القرارات المهمة والجريئة التي تتخذها اليوم لها تداعيات إيجابية تسجل علاقتك مع الشريك لصالحك.

صحياً: تناول بعض الفيتامينات من يوم لآخر ولكن لفترة من الوقت فقط بعد أن تشعر أنك في حالة جيدة.



برج الدلو

مهنياً: ستستعيد ثقتك بنفسك في المرحلة التالية وفق الخطوات التي تتخذها لتحسين وضعك المالي.

عاطفياً: يمكن لرومانسية الشريك أن تفاجئك في بعض الأحيان ، لكنها ضرورية للراحة النفسية والعقلية بينكما.

صحياً: استمر في ممارسة الرياضة قدر الإمكان ، لأنك الفائز الأكبر ، برج الدلو



برج الحوت

مهنياً: علم الفلك اليوم لا يكشف لك ألغازاً ويعدك بيوم انتقالي ويؤكد صفاتك.

عاطفياً: تجنب الخلافات بحكمة ولا تبالغ في الأمور ، إذا تصرفت بهدوء وهدوء يمكنك الحصول على ما تريد من شريكك.

صحياً: الوزن الذي فقدته في الأيام القليلة الماضية وفر لك الراحة النفسية وجعلك سعيداً.