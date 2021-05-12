حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأربعاء 5/12 /2021.. اكتشف لون ورقم حظك
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج، وكشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عن أبرز توقعات الأبراج اليوم الأربعاء الموافق 12-5-2021 على الصعيد المهني والعاطفي والصحي.
برج الحمل
مهنياً: لديك أفكار سوداء ، وتتصرف بشكل غريب قليلاً بسبب كلام زميل في العمل
عاطفياً: السعادة العاطفية المفاجئة ، والفرص الرومانسية ، وزيادة الالتزام مع الشريك مما يؤدي إلى توطيد العلاقة بينكما.
صحياً: لا تهملي صحتك ولا تستهيني بكل ما ينفعه خصوصاً ممارسة الرياضات المفيدة له جداً.
برج الثور
مهنياً: حاول التخلص من المشاكل التي قد تواجهك في العمل اليوم ، فلا داعي للقلق
عاطفياً: لا تحاول استغلال ضعف شخصية شريكك لتحقيق أهدافك ، لأنه قد يجد نفسه مضطرًا لمواجهتك.
صحياً: من الأفضل تخصيص وقت كافٍ لممارسة الرياضة المفيدة بدنياً أو نفسياً للصحة.
برج الجوزاء
مهنياً: يدعوك الصندوق اليوم إلى الاهتمام أكثر من بعض الخطط المفتوحة سراً ، لذا احذر من نظرائك السيئين.
عاطفياً: يمكن أن تدور المحادثة الجادة والمميزة حول تجديد العلاقة أو إنهائها أو فهمها حول نقاط مشتركة.
صحياً: من المفيد استشارة الطبيب بخصوص قلة نومك ليلاً ، لأنه يمكن أن يصف لك العلاج المناسب.
برج السرطان
الذل: اليوم تمر بمرحلة امتحان دقيقة لكن حليفك النجاح وأنت تكمل العمل المنوط بها دون تأخير.
عاطفياً: يرافقك الحظ السعيد ويكون لديك أفضل الأيام وأكثرها إمتاعًا مع شريكك.
صحياً: بسبب الرطوبة في مكان عملك ، قد يكون هناك التهاب في المفاصل وقد تحتاج إلى تناول بعض الأدوية للتخلص من ذلك.
برج الأسد
مهنياً: يعد علم الفلك بأخبار سارة تنهي أوقات التوتر ، خاصة على الصعيد المالي.
عاطفياً: تحديد المستقبل مع الشريك سيتحدد في الأيام القادمة ، وهذا سيعتمد على نتائج المفاوضات بينكما.
صحياً: افعل الأشياء ببطء ولا تتحمس لأن المشاعر ضارة بالصحة ويمكن أن تسبب المرض.
برج العذراء
مهنياً: بعلم الفلك اليوم لا يسمح بالتقلبات والعقبات للتأثير على وضعك المهني والتخلص من مضايقات القلق لتهنئتك
عاطفياً: تعاطف كبير مع الشريك ، لكن هناك أفكار سابقة تبرز في المقدمة تعيق بطريقة ما تقدم الأمور.
صحيًا: حالتك الصحية الحالية مطمئنة ، لذا اتصل بطبيبك وحدد موعدًا للاستشارة.
برج الميزان
مهنياً: يدعوك علم الفلك إلى التفكير بجدية في الراحة وأنت تتعب نفسك وتضع نفسك في موقف صعب.
عاطفياً: يمكنه التعامل مع الأمور المشتركة ، فلا تتدخلوا حتى لا تتفاقم الحالة يا برج الميزان ، لا تفرض آرائك عليه وتعطيه حرية الاختيار
صحياً: احرص على تناول المزيد من اللحوم والدهون ، خاصة وأنك تتعرض للسمنة بسرعة.
برج العقرب
مهنياً: اليوم والتي ستفيدك بشكل كبير على مختلف المستويات ، مالية أو عملية ، لذلك نهنئك.
عاطفياً: يمكن أن يتحقق الحلم بالولادة أو الولادة أو الخطوبة أو الزواج أو الجو الرومانسي أو المصالحة.
صحياً: إن إحساسك بالذات وقوة إحساسك بالذات يجعلك تختار ممارسة الرياضة بمفردك بدلاً من مجموعة حتى تشعر بنفسك.
برج القوس
مهنياً: ع كن أكثر تصميماً وحاول تنظيم نفسك وتجنب اتخاذ أي قرارات.
عاطفياً: اليوم يتغير مصير العلاقة وتتفكك قصة مهزوزة ويحدث صراع قصير العمر ، لذا كن حذرًا
صحياً: تخلَّ عن الكسل وخذ زمام المبادرة لممارسة الرياضة لفعل الأفضل من أجلك من ناحية الصحة
برج الجدي
مهنياً: تركز اليوم على قضية شراكة شخصية أو مهنية وتتلقى شكوى محددة أو تتعامل مع قضية قانونية
عاطفياً: القرارات المهمة والجريئة التي تتخذها اليوم لها تداعيات إيجابية تسجل علاقتك مع الشريك لصالحك.
صحياً: تناول بعض الفيتامينات من يوم لآخر ولكن لفترة من الوقت فقط بعد أن تشعر أنك في حالة جيدة.
برج الدلو
مهنياً: ستستعيد ثقتك بنفسك في المرحلة التالية وفق الخطوات التي تتخذها لتحسين وضعك المالي.
عاطفياً: يمكن لرومانسية الشريك أن تفاجئك في بعض الأحيان ، لكنها ضرورية للراحة النفسية والعقلية بينكما.
صحياً: استمر في ممارسة الرياضة قدر الإمكان ، لأنك الفائز الأكبر ، برج الدلو
برج الحوت
مهنياً: علم الفلك اليوم لا يكشف لك ألغازاً ويعدك بيوم انتقالي ويؤكد صفاتك.
عاطفياً: تجنب الخلافات بحكمة ولا تبالغ في الأمور ، إذا تصرفت بهدوء وهدوء يمكنك الحصول على ما تريد من شريكك.
صحياً: الوزن الذي فقدته في الأيام القليلة الماضية وفر لك الراحة النفسية وجعلك سعيداً.