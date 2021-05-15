لقاحات تمنع الإصابة بـ فيروس كورونا بنسبة 94%.. تعرف عليها

تقلل لقاحات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي تصنعها شركتي فايزر وموديرنا من خطر الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد بنسبة 94 بالمائة، طبقًا لبيانات أكبر دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) حتى الآن.

فقد تم تصميم الدراسة فقط لاختبار ما إذا كانت اللقاحات تمنع الأشخاص من الإصابة بأعراض فيروس كورونا "كوفيد-19"، ولكن حقيقة أن جزءًا صغيرًا فقط من المجموعة التي أثبتت نتائجها إيجابية تم تطعيمها بالكامل تشير إلى أن اللقاحات من المحتمل أن تمنع العدوى والانتقال، وليس المرض فقط.

فيما قال مدير مركز السيطرة على الأمراض، الدكتور "روشيل والينسكي"، في بيان مصاحب للدراسة الجديدة ، إن هذا التقرير قدم المعلومات الأكثر إقناعًا حتى الآن بأن لقاحات كورونا كانت تعمل كما هو متوقع على أرض الواقع.

وأوضح:"هذه الدراسة ، التي تمت إضافتها إلى العديد من الدراسات التي سبقتها ، كانت محورية في تغيير CDC لتوصياته لأولئك الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد كوفيد-19"، بحسب ما نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

كان من بين الأدلة التي اعتمد عليها مركز السيطرة على الأمراض في تحديث إرشاداته للأمريكيين الذين تم تطعيمهم بالكامل ليقولوا إن أولئك الذين حصلوا على جميع جرعات كوفيد-19، حيث يمكنهم الذهاب بأمان دون أقنعة في الهواء الطلق أو في الداخل ، مع بعض الاستثناءات بما في ذلك الأماكن المزدحمة مثل الطائرات والاتوبيسات.

وبعد فحص الخاضعين للدراسة، تبين أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بـ لقاح فايزر وموديرنا هم أقل عرضة لخطر الإصابة بـ COVID-19 بخمس مرات ، ويترجم إلى فعالية لقاح بنسبة 96 في المائة.