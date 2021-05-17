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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الإمارات|طيران الإمارات وفلاي دبي توفران مزيدا من الخيارات للمسافرين

طيران الامارات
طيران الامارات

تغطي شبكة الخطوط المشتركة لطيران الإمارات وفلاي دبي، 168 وجهة بحلول نهاية مايو الجاري ما يوفر لعملائهما مزيدا من الخيارات للسفر براحة وسهولة وسلاسة.

 

وسافر ،منذ إعادة تفعيل شراكتهما الاستراتيجية القائمة على المشاركة بالرمز في أوائل سبتمبر الماضي، نحو 500 ألف عميل على الشبكة المشتركة بين طيران الإمارات وفلاي دبي مستفيدين من الجداول الزمنية والخيارات الموسعة ونقل الأمتعة عبر دبي بتذكرة واحدة وتشمل أفضل الوجهات المحجوزة من خلال اتفاقية الرمز المشترك كلاً من كابول وكاثماندو وكييف والمالديف وزنجبار.

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وقال أحمد بن سعيد آل مكتوم الرئيس الأعلى والرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة رئيس فلاي دبي في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الإماراتية "وام"، إن الشراكة بين طيران الإمارات وفلاي دبي تواصل نموها باضطراد لتزويد المسافرين بسفر أفضل إلى دبي وعبرها إلى شبكة عالمية واسعة النطاق ونشهد استجابة قوية من العملاء ما يشجعنا على الارتقاء بالشراكة إلى المستوى التالي من خلال مد الخدمات إلى وجهات جديدة.

 

وأضاف إن التعاون الوثيق بين طيران الإمارات وفلاي دبي ينعكس إيجابا على دبي كمركز للأعمال والترفيه والطيران ومع تعزيز الاتصال وتدفق المسافرين عبر الشبكة المشتركة فإن دبي تواصل الترحيب بزوارها من جميع أنحاء العالم بأمان، معربا عن ثقته من أن الناقلتين ستعيدان بناء شبكتيهما بصورة أفضل وهما تخطوان على درب التعافي.

 

ويمكن لعملاء طيران الإمارات الآن متابعة سفرهم بسلاسة إلى 56 وجهة على شبكة فلاي دبي عبر مطار دبي الدولي كما يستطيع ركاب فلاي دبي الوصول إلى 82 وجهة لطيران الإمارات ويمكن للعملاء أيضا الاستفادة من الجدول المعزز الذي يغطي 30 وجهة مشتركة للناقلتين.

وأعلنت فلاي دبي مؤخرا عن استئناف رحلاتها إلى 12 وجهة في روسيا وإلى 5 مدن في إيران بالإضافة إلى رحلات إلى وجهات موسمية في كل من جورجيا وتركيا والجبل الأسود وتوقعات بالإعلان عن وجهات أخرى في الأشهر المقبلة مع قيام مزيد من الدول بفتح حدودها أمام حركة التجارة والسياحة.

وتواصل الناقلتان العمل على تشكيلة أوسع من جداول الرحلات بعد انفتاح 16 دولة أخرى حدودها أمام حركة السياحة الدولية من دون حجر صحي وهذه الدول هي ألبانيا وأرمينيا وأذربيجان وبيلاروسيا والبوسنة وبلغاريا وكرواتيا وجيبوتي وفنلندا وجورجيا وقيرغيزستان ورومانيا وصربيا وتنزانيا وأوكرانيا وأوزبكستان.

ويستمتع اعتبارا من 21 مايو الجاري عملاء طيران الإمارات بتجربة أفضل مع جداول زمنية محسنة ورحلات متابعة إلى 22 وجهة لفلاي دبي من المبنى 3 بمطار دبي الدولي وتشمل هذه الوجهات البصرة وبلغراد وبوخارست وكييف وأوديسا وبراغ وصلالة وزنجبار وصوفيا وغيرها.

وتقدم طيران الإمارات وفلاي دبي تجارب سفر وخدمات جوية مميزة مع إعطاء الأولوية لصحة وسلامة العملاء والموظفين على الأرض وفي الأجواء وتعتمد الناقلتان إجراءات سلامة مشددة طوال الرحلات تتضمن التعقيم الشامل ومرشحات HEPA الحديثة على متن الطائرة وبروتوكولات سلامة أخرى. كما خضعت نسبة عالية من أفراد أطقم الخدمات الجوية والأرضية والطيارين لدى كلتا الناقلتين للتطعيم بشكل كامل.

ويستمتع العملاء الذين يواصلون سفرهم عبر دبي إلى وجهاتهم النهائية بتجربة انتقال سلسة وسريعة بين المبنى طيران الإمارات رقم 3 وعمليات فلاي دبي في المبنى 2.

 

 

 

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