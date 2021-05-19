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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة: المبيدات العشبية تسبب الولادة المبكرة

دراسة: المبيدات العشبية
دراسة: المبيدات العشبية تسبب الولادة المبكرة

تعد الولادة المبكرة من أكبر المخاطر التى تهدد صحة وحياة المرأة والجنين لذا يسعى العلماء لمعرفة أسباب هذه المشكلة والسيطرة عليها.


أظهرت دراسة جديدة أجرتها جامعة ميشيغان أن التعرض لمادة كيميائية موجودة في مبيدات الأعشاب الأخرى القائمة على الغليفوسات يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالولادات المبكرة.

 

ووجدت الدراسة التي نُشرت في مجلة Environmental Health Perspectives، أن وجود المادة الكيميائية في بول المرأة في أواخر الحمل كان مرتبطًا بزيادة خطر الولادة المبكرة، في حين أن الارتباط كان غير متسق أو خالي في وقت مبكر من الحمل.

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ووفقا لما ذكره موقع “ news-medical ”جرت المؤلفة الأولى مونيكا سيلفر الدراسة بينما كانت زميلة ما بعد الدكتوراه في كلية الصحة العامة.

وقالت: "من المفهوم جيدًا أن الأطفال الذين يولدون قبل الأوان لديهم مخاطر متزايدة لتأثيرات صحية ضارة طويلة الأمد ، وتشير نتائج هذه الدراسة إلى الحاجة إلى مزيد من التحقيق".

قال ميكر إنه قبل عامين كان هو وزملاؤه يقودون سياراتهم بالقرب من الساحل الشمالي لبورتوريكو ، ويزورون العيادات المحلية والمتعاونين في الأبحاث عندما لاحظ لافتة تعلن عن مبيد أعشاب شائع الاستخدام في المساحات الخضراء المورقة للجزيرة الاستوائية خلفية.

قال ميكر: "إنني أتساءل عما إذا كان بإمكاننا قياس المادة الكيميائية الرئيسية ، الغليفوسات ، في المشاركين لدينا. ربما يكون هذا مرتفعًا هنا".

قبل اثني عشر عامًا ، أنشأ ميكر ومعاونوه مجموعة حماية الحمل ومنع الولادة المبكرة لدراسة العوامل البيئية التي تنبأت بـ الولادة المبكرة في بورتوريكو ، والتي كانت تتزايد في الجزيرة خلال العقدين الماضيين.

بمرور الوقت ، قام الفريق التعاوني متعدد التخصصات - بما في ذلك العشرات من المتعاونين في خمس عيادات ومستشفيين في جميع أنحاء الجزيرة - بدراسة مجموعة واسعة من العوامل البيئية ، بما في ذلك إجهاد الأمهات والمواد الكيميائية والمعادن ، وما إلى ذلك. 

وكانت الدراسة بتمويل PROTECT هو مقدمة من برنامج Superfund Research من المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية.


تفاصيل الدراسة 

بحث ميكر وفريقه في المؤلفات العلمية وأدركوا أنه في حين أن الغليفوسات هو أكثر مبيدات الأعشاب استخدامًا في العالم وأن هناك أدلة متزايدة على آثاره السلبية على صحة الإنسان، إلا أن القليل من الدراسات ركزت على التعرض قبل الولادة ومضاداته. التأثير على الإنجاب البشري ونتائج النمو.

قرر الباحثون قياس حمض الجليفوسات وأمينوميثيل فوسفونيك (AMPA) - أحد منتجات التحلل الأولية لمبيدات الأعشاب - عن طريق اختبار البول ، حيث لا يتم استقلاب المواد الكيميائية بواسطة الثدييات. قاموا باختبار بول 247 امرأة حامل في الزيارة الدراسية الأولى والثالثة من الحمل ، في 16-20 أسبوعًا و24-28 أسبوعًا.

بالنظر إلى الولادة المبكرة (الأطفال المولودين في أقل من 37 أسبوعًا من الحمل) ومقارنتها بالضوابط ، وجد فريق البحث أن احتمالات الولادة المبكرة كانت مرتفعة بشكل ملحوظ بين النساء اللواتي لديهن تركيزات بولية أعلى من الغليفوسات و AMPA في الزيارة الثالثة ، بينما كانت الارتباطات ذات المستويات في الزيارة الأولى لاغية أو غير متسقة إلى حد كبير.

يقول الباحثون أن AMPA لا تتشكل فقط من تحلل الغليفوسات ، ولكن أيضًا من المواد الكيميائية الصناعية الشائعة الأخرى، كما أن AMPA شديدة الثبات ويمكن أن تستغرق شهورًا لتتحلل في البيئة.

وقال سيلفر: "على الرغم من احتمالية التعرض على نطاق واسع للغليفوسات و AMPA ، إلا أن هناك القليل من المعلومات المتعلقة بالآثار الصحية للتعرض أثناء الحمل ودراستنا هي الأولى لقياس AMPA ، والثانية فقط لقياس الغليفوسات فيما يتعلق بنتائج الولادة والولادة المبكرة ."

قال ميكر إن دراسة صغيرة أخرى من إنديانا ذكرت مؤخرًا أن التعرض العالي للغليفوسات كان مرتبطًا بانخفاض عمر الحمل عند الولادة.

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