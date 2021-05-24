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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

البحرين.. بيان عاجل من مجلس الوزراء حول فيروس كورونا

صدى البلد

أكد مجلس الوزراء البحريني، أن أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة هي الأولوية وفوق كل اعتبار، مشيراً إلى الحرص على توفير الاستعدادات ووضع الخطط والحلول وفقاً لمتطلبات المرحلة بما يضمن نجاح استراتيجيات وخطط التعامل مع كافة مسارات فيروس كورونا (كوفيد-19)، ويكفل مواصلة تحقيق الأمن الصحي للمملكة، وحفظ سلامة المواطنين والمقيمين.

 

وبحسب صحيفة الوطن البحرينية أشاد المجلس، خلال جلسته الاعتيادية عن بعد برئاسة، نائب رئيس مجلس الوزراء، الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة بالجهود التي يواليها الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا والتقدير والاعتزاز بالدور الذي تضطلع به الصفوف الامامية.

 

واطلع المجلس على تقرير بشأن مستجدات التعامل مع فيروس كورونا، وأكد على الاستمرار والتوسع في الحملة الوطنية للتطعيم بهدف تحصين المجتمع، وشدد على أهمية الاستمرار في مراجعة القرارات والإجراءات واتخاذ ما يلزم من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. 

 

ودعا كافة أفراد المجتمع إلى أهمية استمرار الالتزام التام بكافة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي تصدر عن الجهات الرسمية ذات العلاقة بما يسهم في حماية المجتمع من الفيروس ويحقق الأهداف المنشودة من التعامل مع هذه الجائحة.

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ثم نوه المجلس بنتائج الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لـ منظمة التعاون الإسلامي لبحث الوضع في غزة، والذي تم بناء على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة، في إطار مبادراتها لوقف التصعيد الخطير في قطاع غزة وباقي الأراضي الفلسطينية والوصول إلى حل سلمي يضمن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

 

كما أكد مجلس الوزراء موقف مملكة البحرين الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين ومبادرة السلام العربية ، ورحب المجلس بالتوصل إلى وقف إطلاق النار بين دولة إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، معتبراً المجلس أنها خطوة تدعم مساعي تعزيز السلام الشامل في منطقة الشرق الأوسط، مشيداً في هذا الصدد بجهود جمهورية مصر العربية الشقيقة والجهود العربية والدولية الفاعلة في المفاوضات بين الطرفين للتوصل إلى هدنة طويلة الأمد تكفل إنهاء العمليات العسكرية في غزة.
 

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