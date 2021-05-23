البحرين تعلق دخول القادمين من 5 دول.. وتشدد إجراءات الحجر الصحي

أعلنت مملكة البحرين تعليق دخول القادمين من الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال اعتبارا من غدا الاثنين.

وقررت إدارة شؤون الطيران المدني في البحرين تعليق دخول المسافرين القادمين من الدول المدرجة على القائمة الحمراء وهي الهند وباكستان وسيريلانكا وبنغلاديش ونيبال على جميع الرحلات الجوية بدءًا من يوم الاثنين 24 مايو الجاري بما فيهم القادمين من هذه الدول الذين سيدخلون المملكة بشكل مؤقت.

وأوضحت الطيران المدني أنه يستثنى من ذلك المواطنين وأصحاب تأشيرات الإقامة السارية في مملكة البحرين حيث يتوجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لعشرة أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة للحجر الصحي المرخصة من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، كما يتطلب منهم إبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة قبل الصعود للطائرة والفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

وبشأن المسافرين المتطعمين أو غير المتطعمين القادمين من الدول غير المدرجة على القائمة الحمراء، فإنه يجب عليهم تطبيق الحجر الصحي الاحترازي لمدة 10 أيام في مساكنهم أو الأماكن المخصصة المرخصة للحجر الصحي، وإبراز شهادة فحص (PCR) معتمدة بحسب الاشتراطات قبل صعود الطائرة، إلى جانب إجراء الفحص عند الوصول وبعد 10 أيام من الوصول.

ويستثنى من متطلبات الحجر الصحي الاحترازي والفحوصات المتطعمون الذين يحملون الشهادات المعتمدة من قبل وزارة الصحة البحرينية أو الدول التي تم اعتماد شهادات التطعيم لديها بحسب قرار وزيرة الصحة أو تم توقيع اتفاقيات متبادلة للاعتراف بشهادات التطعيم معها.

كما يستثنى من القرار المتطعمون الذين يحملون شهادات التطعيم الصادرة من الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، والاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا، ونيوزلندا، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورة.

يشار إلى أن الدول المدرجة على القائمة الحمراء في البحرين يتم إضافة الدول أو أزالتها منها بحسب تقييم الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا وفق المعايير الخاصة بذلك من حيث مدى انتشار الفيروس في الدول، وتتم مراجعة هذه القائمة وتحديثها بشكل دوري بحسب المستجدات.