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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

حافظ على فلوسك .. أفضل 5 نصائح لشراء سيارة مستعملة

حافظ على فلوسك ..
حافظ على فلوسك .. افضل 5 نصائح لشراء سيارة مستعملة

يعتبر قرار شراء السيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، هو بمثابة معادلة فنية متكاملة الأركان، و تتشكل أبعادها من ناحية القدرات الفنية للسيارة، و تاريخ الإصدار، و التجهيزات الخاصة بها، كما أن الميزانية الشخصية تلعب دورًا كبيرا في هذا الموضوع.

 

و في سياق ذلك يقدم موقع "صدى البلد" افضل 5 نصائح لشراء سيارة مستعملة تحت شعار " حافظ على فلوسك". 

 

 – قوائم السيارة 

تأكد من خلو قوائم السيارة و الأجزاء الداخلية اسفل غطاء المحرك، من أي لحامات أو علامات تغير في الطلاء الداخلي، حيث تشير هذه العلامات إلى تعرض هذه السيارة إلى حادث من قبل، و يجب ان تبتعد عن شرائها فورًا حتى لا تخسر أموالك.

 

 – الطلاء الخارجي 

يجب أن تفحص الحالة العامة لطلاء السيارة جيدًا و فحص الصادم الامامي و الخلفي، و في حالة رش السيارة بالكامل يجب أن تتأكد من السبب، و يفضل أن تكون السيارة بالطلاء الأصلي الـ "فبركا" من الداخل و الخارج أو للنظافة فقط مع اختبار ذلك.

 

 – الباروما و تآكل الصاج 

قم بالكشف عن الأجزاء الداخلية من السيارة بعناية شديدة، و ابتعد على الفور عند ظهور علامات الباروما، أو التغيرات الخاصة بالعوامل المناخية، كما يمكن اكتشاف هل تعرضت هذه السيارة للغرق من قبل أم لا إذا لاحظت رائحة عطن أو رطوبة زائدة عن الحد.

 

 – الحالة الفنية للمحرك و آلات الجر 

اختبر صوت المحرك جيدًا اثناء الانطلاق و التوقف، و يجب أن تقوم بالكشف على طاقة الدفع داخل احد المراكز المتخصصة لقياس قوة المحرك، كما يجب أن تطمئن على حالة الات الجر، و ناقل الحركة و "عفشة" السيارة.

 

 – المقصورة الداخلية 

يفضل أن تتمتع المقصورة الداخلية بحالة جيدة، و التأكد من عمل جميع ازرار الزجاج، و حالة التكييف، و النظام الصوتي و الترفيهي الخاص بالسيارة، كما يفضل أن تكون حالة المقاعد جيدة و كسوة الأرضية أيضا.

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