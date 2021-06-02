بسبب صورة مثيرة.. العمر الحقيقي لـ ندى موسى وحقيقة زواجها من أحمد السعدني

تصدرت الفنانة ندى موسى تريند جوجل بعد اثارتها للجدل من خلال صورة ترتدى فيها المايوه وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

نرصد في التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة ندى موسى.

ولدت ندى موسى، في 8 أغسطس عام 1982.

بدأت ندى موسى، مشوارها الفني عام 2004، من خلال دور صغير في مسلسل «أحلام بنات».

لمعت ندى موسى، من خلال مسلسل «يوميات ونيس - الجزء السابع» عام 2010.

شاركت ندى موسى، في العديد من الأعمال في السينما والتلفزيون التي بلغ عددها 32 عملًا فنيًا.

أبرز أعمال ندى موسى الفنية، كان في الدراما: (هبة رجل الغراب، دهشة، ذهاب وعودة، جراند أوتيل، بالحجم العائلي، وغيرها)، والسينما: (ولاد رزق 1، كلب بلدي، ياباني أصلي).

كما كشفت ندى موسى عن فتى احلامها وذلك عبر احدى البرامج التليفزيونية وتحديدا فى مهرجان القاهرة السينمائي حيث قالت ان الفنان محمود عبد العزيز اعتبره فتى أحلامي.

شائعة زواج

وكانت أثارت ندى موسى حالة من الجدل أيضا بسبب صورتها مع الفنان احمد السعدني بعد أشهر قليلة من وفاة طليقته بعد تداول عدد من النشطاء خاصة على انستجرام، صورة للفنان أحمد السعدني، ظهر فيها بصحبة الفنانة ندى موسى، وهما يرتديان زي الزفاف، مرددين شائعات حول زواجهما، بعد أشهر من وفاة مُطلقة «السعدني» أمل سليمان.

وفي حقيقة الأمر، لا تمت هذه الصورة لتلك الشائعات بأي صلة، إذ تعود الصورة إلى كواليس مسلسل «شبر مية» الذي شارك فيه أحمد السعدني وندى موسى معًا.