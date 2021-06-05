توقعات الأبراج وحظك اليوم السبت 5/5/2021

مهنيا وعاطفيا وصحيا

كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم حظك اليوم السبت 5 يونيو 2021 وفقا لما نشره خبير الأبراج نور فيصل على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.



: برج الحمل



مهنياً: تشعر بالانسجام مع نفسك ومع المحيط، وتبدو متحمّساً لكل ما يروقك ويروق كل إنسان مختلف أو متميّز عن الآخرين

عاطفياً: تساورك بعض الشكوك حول بعض تصرفات الشريك وتحاول أن تجد لها حلولاً مناسبة تريح أعصايك وتهدئ الأجواء نوعاً ما

صحياً: التوفيق بين العمل وممارسة الرياضة أمر إيجابي بالنسبة إلى الشأن الصحي



برج الثور:



مهنياً: قد يتحرّك القضاء والقانون على نحو طارئ ضدك، كما قد تظهر أخطاء وشوائب وإشاعات مغرضة بحقّك

عاطفياً: تبدو جذّاباً جدّاً وقد يبوح لك أحدهم بالحب في هذه الأثناء وتوقّع بعض المفاجآت والتطوّرات اليوم

صحياً: قد تبحث قضية صحية دقيقة تتعلق بأحد أفراد أسرتك تشغل بالك وتثير قلق.

برج الجوزاء:



مهنياً: تتلقى سيلاً من الاتصالات الداعمة لمشاريعك البنّاءة، استفد من ذلك لفتح صفحة جديدة في حياتك المهنية

عاطفياً: كل الحلول ممكنة إذا كان الطريق مسدوداً مع الشريك، لكن النيّات هي المفتاح لذلك، وأنت نياتك طيبة وصافية

صحياً: استعن ببعض المجلات التي تعنى بالشأن الصحي وطبّق الإرشادات التي يعطيها أخصائيون بالصحة.

برج السرطان:



مهنياً: يدعمك كوكب فينوس لكي يوفر لك أجواء جيدة ولقاءات حارة، وتأمر فتطاع ويصغي إليك الآخرون بإعجاب وتحظى بحظّ على كل الصعد

عاطفياً: عليك تقديم بعض التنازلات أو إعادة النظر في بعض المواقف التي أثارت تحفّظ الحبيب أو استياءه

صحياً: الأجواء السلبية المحيطة بك تكون عاملاً أساسياً في تزايد الضغوط على حياتك



برج الأسد:

مهنياً: قد تقدم على ترشيح نفسك لمنصب إداري جديد، وتكون عند حسن ظن الجميع، وتحقق فوزاً كاسحاً يفاجئ الجميع

عاطفياً: ثابر على ما تقوم به حالياً من خطوات تمهيدية للانطلاق بعلاقة جديدة بغية الارتباط رسمياً والاستقرار والتفكير في إنشاء عائلة

صحياً: لن يقف شيء في وجه قرارك للبدء باتباع حمية بغية التخلص من الوزن الزائد



برج العذراء:

مهنياً: قد يكون لضغط العمل الذي تتعرض له هذه الفترة رد فعل عكسي لديك

يسبب لك متاعب مع الزملاء ويبعدهم عنك

عاطفياً: إذا كنت متزوجاً قد ترتقي إلى مرحلة متقدمة من التفاهم والانسجام مع الشريك، وإذا كنت عازباً يخفق قلبك فجأة لشخص قريب منك

صحياً: قد تشعر ببعض الآلام الخفيفة في المعدة، يستحسن الانتباه إلى نوعية طعامك وكميته مساء



برج الميزان

مهنياً: يحمل إليك هذا اليوم الأحلام والأجواء الخلاقة والتغييرات الإيجابية، وتنجح بمشروع إعلاني أو ترويجي أو جماهيري

عاطفياً: يتصرّف الشريك بليونة تجاهك وبلا استفزاز وتحدّيات، ولن تعاني أي أزمة،

بل تنتصر انتصاراً باهراً يفاجئ الجميع

صحياً: تتابع آخر الأبحاث الطبية ولا سيما تلك المتعلقة بالرشاقة والمحافظة على صحة سليمة



برج العقرب:

مهنياً: أنصح لك إنهاء الأعمال الملحّة والصعبة وعدم تأجيلها الى وقت آخر، فقد تنقلب المعطيات ضدك وتتعقد الأعمال

عاطفياً: مهما حاول الآخرون تعكير صفو العلاقة بينك وبين الشريك، يظل عامل الحب أقوى من كل شيء

صحياً: الانتباه إلى نوعية الأطعمة والتخفيف من بعضها مساء مفيد للصحة



برج القوس:

مهنياً: يتحدث هذا اليوم عن جديد، وعن عرض، أو عن انطباع يكوّنه بعض الزملاء عنك، فينقلون ذلك إلى أرباب العمل

عاطفياً: يخف الوهج السابق كما الاحتمالات والتسهيلات، ويتركز الاهتمام على قضايا طارئة قد تسبب لك الأرق

صحياً: خفف من كثرة المطالعة ومشاهدة التلفزيون أو الجلوس أمام الكمبيوتر ساعات طويلة



برج الجدي

مهنياً: يحملك هذا اليوم إلى سفر أو لقاء مثمر أو نشاطات غنية أو مبارزة فكرية تنتصر خلالها، وتناقش أفكاراً جديدة

عاطفياً: خُذ احتياطاتك من تفجّر وضع عاطفي، ولا تحاول إثارة غيرة الشريك أو أعصابه فهو لا يرحم في مثل هذه الأمور وقد يفقد صوابه

صحياً: لا تجازف في أي مجال، لأن التهوّر قد يقودك الى متاعب صحيّة أو حوادث مؤسفة



برج الدلو:

مهنياً: يكون الحظ معاك ويساندك على صعيد العلاقات و يهبك الفلك المهارات الشخصية التى تحتاجها للنجاح

عاطفياً: تستوعب ما يحصل معك وتحافظ على مشاعر سريّة ولا تبوح بها إلاّ لأحد الذين تثق بهم ثقة عمياء

صحياً: تبدو في حالة من الإرهاق نتيجة ما تواجهه من مشكلات يومياً، لكنك متفائل جداً



برج الحوت:

مهنياً: أخبار سارة تعيد إليك الأمل في استعادة موقعك الطبيعي في العمل، لكن عليك أن تتخذ قرارات مصيرية حاسمة

عاطفياً: تستفيد العلاقة القوية لتصبح أكثر متانة وعافية، وقد تكبر الأحلام وتنمو معها الروابط لتمتد وتشتدّ صلابة

صحياً: إياك والتراجع عن القرار المتعلق باتباع حمية صحية، أنت الخاسر الأكبر إذا تخاذلت