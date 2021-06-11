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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي يجمع أشلاء الوطن العربي.. فيديو

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب، إن مصر والسعودية الأكثر تأثيرا في المنطقة.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال استضافتها ببرنامج "حصاد الأسبوع"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز": "مصر هي الدولة القمة والأيقونة وتعتبر عامود الخيمة بالنسبة للمنطقة، والسعودية دائما لها دور هام جدا ومؤثر في المنطقة أيضا".

وأشارت إلى الأمير محمد بن سلمان أحدث ثورة فكرية في السعودية، وبدأت في الخروج من نفق الوهابية الضيقة، بتولية الإهتمام بالمرأة خلال الفترة الماضية".

وأوضحت أن الرئيس السيسي يفعل أشياء حاليا لم تحدث منذ 50 سنة، أهمها تجميع أشلاء الوطن العربي"، مضيفة أن تدخلات الرئيس السيسي لها تأثير كبير وهو ما ظهر في مختلف الدول العربية وآخرها القضية الفلسطينية".
 

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