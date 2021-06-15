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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار ومواصفات أصغر سيارة jeep موديل 2021 في الإمارات| صور

أسعار و مواصفات اصغر
أسعار و مواصفات اصغر سيارة jeep موديل 2021 في الامارات| صور

تقدم شركة jeep الامريكية نسختها رينيجيد موديل 2021، داخل السوق الاماراتي عبر 4 فئات من التجهيزات، و تعد رينيجيد واحدة من اصغر الطرازات المقدمة من قبل العلامة التجارية الامريكية، و التي تضم باقة من التجهيزات الداخلية، إلى جانب عناصر الامن و السلامة و أنظمة التحكم المختلفة.

المواصفات الفنية لـ jeep رينيجيد موديل 2021 

 

تحتوي السيارة jeep رينيجيد على محرك رباعي الاسطوانات، سعة 2400 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 184 حصان، و 240 نيوتن/متر من عزم الدوران، بينما تنتقل السرعة إلى العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيكي الأداء مكون من 9 سرعات.

 

و من خلال هذه القدرات الفنية تتسارع السيارة من نقطة السكون حتى تصل إلى سرعة 100 كم في الساعة خلال فترة زمنية مدتها 8.5 ثانية.

وسائل الأمن و السلامة الخاصة بـ jeep رينيجيد موديل 2021 

 

تضم jeep رينيجيد فرامل ABS مانعة للانغلاق، و منظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، و مثبت السرعة، ومراقبة النقاط العمياء Blind-spot Monitoring، و خاصية التنبيه عند مغادرة المسار، و نظام المساعدة على خوض المرتفعات.

بالإضافة إلى مستشعرات ركن متطورة لسهولة الاصطفاف، و كاميرا خلفية، و برنامج ERM الخاص بالتوازن، كما تتمتع بعدة كماليات اخرى تتعلق بمساعدة السائق، إلى جانب باقة من وسائل الرفاهية مثل شاشة عرض الوسائط المتعددة و مقود حركة متعدد المهام.

 

القياسات الهيكلية للسيارة jeep رينيجيد موديل 2021

 

و جاءت السيارة jeep رينيجيد بنسبة طول بلغت 4236 مم، و عرض يقدر بـ 1805 مم، و 1667 مم للارتفاع، مع قاعدة عجلات يبلغ طولها 2570 مم، و مساحة تخزين خلفية تتسع إلى 351 لتر، بالإضافة إلى خزان وقود يسع لـ 48 لتر.

 

أسعار السيارة jeep رينيجيد موديل 2021 داخل الامارات

 

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل SPORT 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 79,900 درهم.

 

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل  LONGITUDE 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 89,900 درهم.

 

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل TRAILHAWK 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 99,000 درهم.

 

الفئة الرابعة أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 2400 سي سي بسعر 99,900 درهم.

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