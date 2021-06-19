صحة النواب: المرأة المصرية حصدت مكتسبات ضخمة وتعيش عصرها الذهبى

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً لم يسبق له مثيل فى ضوء المكتسبات الضخمة التي حصدتها منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية ، والذى دعم المرأة بكل قوة وأولا قضاياها اهتماماً كبيرا ، حيث نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية،

وأضافت " هناء سرور " في بيان لها، أنه بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة اهتماماً كبيراً وتقدما هائلا ، موضحة أن دستور 2014، تضمن 20 مادة رسخت لقيم العدل والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بالإضافة لاعتماد سيادته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ورسم خريطة طريق للحكومة لحصول المرأة على نصيبها العادل، وكانت مصر من أوائل الدول التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .

وقالت الدكتورة هناء سرور عضو لجنة الصحة بالبرلمان أن المرأة المصرية تقلدت جميع المناصب ، حيث تم تعيينها بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021. ، كما وصلت نسبة تمثيل الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر ، ونسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر ، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري 25%، أي ما يعادل الربع ، بالإضافة أن المرأة المصرية حظيت على تمثيل مناسب في مجلسى النواب والشيوخ لم يسبق لها مثيل حيث أن عدد النائبات بمجلس الشيوخ 38 وعدد النائبات بمجلس النواب وصل لـ162 .

وأشارت عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن الدولة المصرية قدمت رعاية صحية متميزة للمرأة من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى والتي حققت نجاحات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المرأة، من خلال رفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووسائل الوقاية منه، مما ساهم في زيادة معدلات نسبة الشفاء في الحالات التى يتم اكتشافها مبكرا.