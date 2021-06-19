عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

صحة النواب: المرأة المصرية حصدت مكتسبات ضخمة وتعيش عصرها الذهبى

مجلس النواب
مجلس النواب

أكدت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب ، وعضو لجنة الصحة أن المرأة المصرية تعيش عصراً ذهبياً لم يسبق له  مثيل فى ضوء المكتسبات الضخمة التي حصدتها منذ أن تولى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى المسئولية ، والذى دعم المرأة بكل قوة وأولا قضاياها اهتماماً كبيرا ، حيث نالت المرأة المصرية العديد من الامتيازات ومكاسب غير مسبوقة لم تحصل عليها من قبل سواء على مستوى التمكين السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي ، وتواجدت بقوة في جميع المناصب الحكومية،

 

وأضافت " هناء سرور " في بيان لها، أنه بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسى القوي وثقته في قدراتها شهد ملف نصرة المرأة المصرية وحصولها على حقوقها كاملة اهتماماً كبيراً وتقدما هائلا  ، موضحة أن دستور 2014، تضمن 20 مادة رسخت لقيم العدل والمساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق والواجبات، بالإضافة لاعتماد سيادته الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، ورسم خريطة طريق للحكومة لحصول المرأة على نصيبها العادل، وكانت مصر من أوائل الدول التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة .

تضامن النواب : المرأة أساس بناء الأسرة المصرية.. والرئيس أنصفها

المجلس القومي : المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة تحظى بالعديد من الانجازات..فيديو

وقالت الدكتورة هناء سرور عضو  لجنة الصحة بالبرلمان أن المرأة المصرية تقلدت جميع المناصب ، حيث تم تعيينها بالنيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة والنيابة العامة ومجلس الدولة اعتبارًا من أكتوبر 2021. ، كما وصلت نسبة تمثيل الوزيرات في الحكومة إلى 25% أي ربع الوزراء من السيدات، وهي النسبة الأعلى على الإطلاق في تاريخ مصر ، ونسبة نائبات المحافظين في 2020 بلغت 31% لأول مرة في تاريخ مصر ، كما وصلت نسبة تمثيل المرأة بالمجالس المحلية وفقا لدستور 2014 الذي وافق عليه الشعب المصري 25%، أي ما يعادل الربع ، بالإضافة أن المرأة المصرية حظيت على تمثيل مناسب في مجلسى النواب والشيوخ لم يسبق لها مثيل حيث أن عدد النائبات بمجلس الشيوخ 38 وعدد النائبات بمجلس النواب وصل لـ162 .

 

وأشارت عضو لجنة الصحة  بمجلس النواب أن الدولة المصرية قدمت رعاية صحية متميزة للمرأة من خلال مبادرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدى والتي حققت نجاحات غير مسبوقة للحفاظ على صحة المرأة، من خلال رفع مستوى الوعى بأهمية الكشف المبكر عن سرطان الثدى، ووسائل الوقاية منه، مما ساهم في زيادة معدلات نسبة الشفاء في الحالات التى يتم اكتشافها مبكرا.

التنمية المستدامة الرئيس عبد الفتاح السيسي مجلس النواب الحكومة المراة

ترشيحاتنا

خبراء عن ذهاب الأهلي والترجي: يونس: معنديش ثقة فى موسيماني .. ونجم الزمالك : قفشة كلمة السر

قلق أوروبي من فوز رئيسي بالانتخابات الإيرانية..وتعثر مفاوضات فيينا|رؤية تحليلية يقدمها أبوالنور

قدما رشوة لسرقة مناقصة من السويدي.. إحالة مسئولين بالكهرباء ومدير شركة شهيرة للجنايات

مجلس الصناعات الهندسية يستهدف الأسواق الدولية عبر البعثات التجارية والمعارض

امتنع عن العلاج..وفاة أطول حالة مصابة بـ فيروس كورونا بعد عام و4 أشهر

بعد فضيحة أبي أحمد المدوية.. أول رد رسمي من إثيوبيا على المبعوث الأوروبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ميدو يقضي الإجازة الصيفية بصحبة زوجته.. شاهد

السعودية .. قرار عاجل من الطيران المدني بشأن دخول المملكة

حارقلك دمك.. ياسمين عبد العزيز تقصف جبهة ريهام حجاج

وفاة الفنان سيد مصطفى عن عمر 65 عامًا

إحالة قضية رشوة الهيئة العامة للخدمات الحكومية للجنايات

محاكمة نمبر 1 .. تحرك برلماني لـ تأديب رمضان بسبب سبه سميرة عبدالعزيز

مصرع 7 أشخاص وإصابة 13 آخرين جراء تحطم طائرة في سيبيريا الروسية

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية في محافظة القاهرة نهاية العام برقم الجلوس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. امتصاص الأرض كميات غير مسبوقة من الحرارة|تفاصيل مقلقة

جنون الأرقام القياسية.. شاب يفقد حياته خلال الطيران في الهواء من ارتفاع خطير|فيديو

ينتقل بالبعوض.. كورونا يثير المخاوف بعد ارتباطه بفيروس غرب النيل القاتل

رئيس نادي المطلقات: "الرجل يحب الدلع ولازم يفهم هرمونات الست.. الأفلام صورت المطلقة منحلة".. حوار

فيديو

فيديوجراف.. لماذا خدعت السيدة الجنوب أفريقية العالم بإنجاب 10 توائم ؟

معجزة طبية.. صدى البلد يحاور أول مبتور أطراف يزرع كتفين وذراعين في العالم|شاهد

فيديوجراف.. صاحبة الـ 55 زيجة تقدم نصيحتها للبنات

فيديوجراف.. هل السيدات أكثر خيانة على فيس بوك .. وما حكاية التجربة الماليزية؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمد مبروك يكتب: رواية «زرادوستار»

بيري محمد تكتب: ماهية الرياضة وأهميتها في المجتمع

خالد الشناوي يكتب: دعاة على أبواب جهنم

أحمد فريد يكتب: أسرار وشائعات عن الفضاء «1»

أحمد الغنام يكتب: خيانة الأوطان والسعي خلف الأوهام

د. محمد داود يكتب: إمام الدعاة.. العظمة لا تتأتي من فراغ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إسلام كمال

لا تنسوا جرائم الإستبن!

محمد خالد أبو النور - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

«التنسيقية».. ثلاثة أعوام من الإنجازات

طه أحمد طه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تجربة التوافق

محمد صلاح الساحه - عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

#جيل جديد_بإرادة من حديد

إبراهيم شعبان

«واشنطن بكين بوتين».. الطريق إلى حرب باردة جديدة؟

محمد ناجى زاهى

«البناء والتعمير».. الطريق للمستقبل المشرق

شريف سمير

«على بابا».. فى أماكن أخرى!

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الملامح العسكرية الروسية الإيرانية (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ