المجلس القومي : المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة تحظى بالعديد من الانجازات..فيديو

قالت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة ، لقائي مع الرئيس السيسي شمل الحديث عن الدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة وينضم اليه 57 دولة وهى الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي .

أضافت مايا مرسي خلال مداخلة هاتفية في برنامج " مساء دى ام سى " المذاع علي قناه " دي إم سي " ، أن المؤتمر القادم سيكون في العاصمة الادارية وهذا سيكون أول فاعلية في العاصمة الادارية الجديدة مؤكدة ان المؤتمر الأول بالعاصمة الادارية سيكون خاص بالمرأة وهذا يدل على ان هذا هو العصر الذهبي للمرأة .

أوضحت مايا مرسي ، أن المؤتمر يدعو إلى الحفاظ على مكتسبات المساواة بين الجنسين وتمثيل المرأة في ظل جائحة كورونا وما بعدها ، وسيستمر من يوم 5 الي 8 يونيو.

وتابعت : المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة ستحظى بالعديد من الإنجازات ، الرئيس السيسي فتح الباب أمام المرأة المصرية في كل دول العالم .