أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-6-2021

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.



وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى:



وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع .



ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء



سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى نحو 18.92 جنيه للشراء و 19.11 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى نحو 21.92 جنيه للشراء و 22.19 جنيه للبيع .



وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.33 جنيه للشراء و 17.51جنيه للبيع .



واستقر سعر صرف كرونة سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى 1.88 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .



أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء



رصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .



سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.19جنيه للشراء و 14.32 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء عند 2.43 جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع.



وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.



وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر.