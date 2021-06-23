عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 23-6-2021

العملات الأجنبية
العملات الأجنبية

ننشر أسعار العملات الأجنبية والدولار مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الأربعاء 23 يونيو 2021 وفقا لآخر تحديث فى البنك الأهلى.

وسجلت أسعار العملات الأجنبية والدولار كالتالى: 

وصل الدولار مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 15.58جنيه للشراء و 15.68 جنيه للبيع . 

ونرصد أسعار العملات الأجنبية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء

سجل سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى نحو 18.92 جنيه للشراء و 19.11 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف الجنيه الاسترلينى مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى نحو 21.92 جنيه للشراء و 22.19 جنيه للبيع .

وسجل سعر صرف مقابل الجنيه المصرى الفرنك السويسرى فى البنك الأهلى 17.33 جنيه للشراء و 17.51جنيه للبيع .

واستقر سعر صرف كرونة سويدية مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء فى البنك الأهلى 1.88 جنيه للشراء و1.89 جنيه للبيع .

أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء 

رصد "صدى البلد"أسعار صرف العملات الآسيوية فى البنك الأهلى مقابل الجنيه المصرى .

سجل سعر صرف ين يابانى مقابل الجنيه المصرى فى البنك الأهلى نحو 14.19جنيه للشراء و 14.32 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف اليوان الصيني مقابل الجنيه المصرى اليوم الأربعاء عند 2.43 جنيه للشراء و2.45جنيه للبيع.

وحرر البنك المركزي أسعار صرف العملات الأجنبية والدولار فى نوفمبر 2016 طبقا لآلية العرض والطلب.

وتختلف أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية من بنك لآخر. 

العملات الاجنبية البنك الاهلي الجنيه المصري جنيه اليوم الاربعاء

موضوعات متعلقة

الرقابة المالية: التأمين الطبي يستحوذ على أقساط الشركات خلال 4 أشهر

ترشيحاتنا

إيطاليا تعلن عن إستعادة 800 قطعة أثرية بـ11 مليون يورو.. فيديو

تخفيض رسوم الميكروباص.. محلية النواب تناقش طلبات إحاطة بالشرقية غدا

سعر الدولار فى البنوك اليوم 23-6-2020

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 23-6-2021 والقنوات الناقلة

آبل توقف نهائيا إنتاج هاتفها الأصغر iPhone 12 Mini لهذه الأسباب

سببها الصين .. حقيقة ظهور بوابة سرية في السماء للفضائيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

للأسف.. عمرو وهبة يعلن تطورا في حالة دلال عبد العزيز

مفاجأة رمضان صبحي .. 5 نجوم على رادار الرحيل من بيراميدز فى الصيف

دموع التماسيح .. وضع الكانيولا بالعرض يفضح تصنع فيديو حنين حسام

انتهت .. شوبير يعلن أولى صفقات الأهلى فى الصيف رسميا

حالة واحدة للبراءة.. محام بالنقض يكشف مفاجأة عن حنين حسام ومودة الأدهم

قرار عاجل من وزير التعليم بشأن مصروفات المدارس بالعام الدراسي الجديد

برقم الجلوس.. ننشر روابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2021 بالمحافظات

في ذكرى وفاة المخرج عاطف الطيب .. قصة رحيله المأساوية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرتضى منصور يعلن عودة صفحته الرسمية: "انتظروا فيديو مهم"

الزمالك يهزم المقاصة بثنائية أوباما ويتأهل لنصف نهائي الكأس .. صور

احذر.. 3 علامات على يديك تشير إلى إصابتك بنوبة قلبية قاتلة

اكتشاف عجيب.. ألسنة الثعابين تستخدم في الشم لا التذوق والسر في اهتزازها|صور

فيديو

فيديوجراف .. هيئة السكك الحديدية تعلن تفاصيل حادثي قطاري الإسكندرية وحلوان

فيديوجراف.. تفاصيل سرقة حماة تامر حسني في مدينة 6 أكتوبر

فيديوجراف.. عماد متعب يكشف تفاصيل حالته الصحية

فيديو جراف.. اختراق الفقاعة وفتيات ليل. ماذا يحدث داخل منتخب تشيلي؟

المزيد

ساحة رأي

د. محمود جلال يكتب: ريادة الدول في مؤشر الابتكار العالمي (10)

نيفين عباس تكتب: الموسيقي تتحدث كل لغات العالم

سهلة المدنى تكتب: من حق المرأة في الإسلام طلب الرجل للزواج

عبد المعطى أحمد يكتب: لذة التسامح

سعد الفقي يكتب: كان يوماً مؤلماً

د. علاء الشال يكتب: من خطايا التطبيقات على القيم والأخلاق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بهجت العبيدي

المثقف الحق قادر على تغيير المجتمع

إلهام أبو الفتح

أين حرم السكة الحديد؟!

محمد نوار

بِغَيْرِ حِسَابٍ

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الناتو النووى الجديد

نادية صبره

نقطة اللاعودة

إيمان الدربي

حق الصغير

ريهام مازن

مدينة الجلالة الساحرة !

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: السبعة وعودة الصراع الأيديولوجى

اﻟﻤﺰﻳﺪ