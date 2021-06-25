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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

ضمور العضلات وطرق علاجه قبل طرح اول علاج له في مصر

صدى البلد

الضمور العضلات عبارة عن مجموعة من الأمراض الوراثية التي تؤدي إلى الفقدان التدريجي لكتلة العضلات ووظيفتها لدى المرضى ، ويعرف بأسك ضمور العضلي المستعصي (DMD) ، والذي يؤثر على جميع عضلات الجسم بشكل أساسي عند الأولاد ، ويكون شديدًا بشكل خاص. 

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نظرًا لأن الالتهاب المزمن يساهم بشكل كبير في سرعة وشدة تنكس العضلات ، فإن الباحثين يتابعون أساليب مختلفة مضادة للالتهابات يمكن تطبيقها على العضلات الضعيفة لمرضى DMD.  ، أصبح من الواضح أن العلاجات المضادة للالتهابات الواسعة النطاق والمطبقة بشكل منهجي لا يمكن أن تصل إلى الكفاءة الكافية في العضلات الفرديوه و عدم القدرة على إرخاء عضلاتك بعد انقباضها. وفقا ل healthline 

يمكن أن يؤثر الضمور العضلي على:

عضلات الوجه
الجهاز العصبي المركزي
الغدد الكظرية
قلب
غدة درقية
عيون
الجهاز الهضمي

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غالبًا ما تظهر الأعراض أولاً في وجهك ورقبتك.يشملوا:

تدلى عضلات وجهك ، مما ينتج عنه مظهر نحيف ومرهق
صعوبة في رفع رقبتك بسبب ضعف عضلات الرقبة
صعوبة في البلع
تدلي الجفون أو تدلي الجفون
الصلع المبكر في المنطقة الأمامية من فروة رأسك
ضعف الرؤية ، بما في ذلك إعتام عدسة العين
فقدان الوزن
زيادة التعرق
قد يتسبب هذا النوع من الضمور في الضعف الجنسي وضمور الخصية عند الذكور. عند النساء ، قد يسبب عدم انتظام الدورة الشهرية والعقم.

يعتبر تشخيص الضمور العضلي أكثر شيوعًا عند البالغين في العشرينات والثلاثينيات من العمر. يمكن أن تختلف شدة الأعراض بشكل كبير، يعاني بعض الأشخاص من أعراض خفيفة ، بينما يعاني البعض الآخر من أعراض قد تكون مهددة للحياة تشمل القلب والرئتين.

 

كيف يتم علاج الضمور العضلي؟


لا يوجد علاج  الضمور العضلي ، ولكن تم طرح اول دواء لعلاج الضمور العضلي في مصر ولكن العلاجات التي كانت تنفذ علي المرضي  كانت تساعد العلاجات في إدارة الأعراض وإبطاء تقدم المرض تعتمد العلاجات على أعراضك.

تشمل خيارات العلاج ما يلي:

أدوية الكورتيكوستيرويد ، والتي تساعد على تقوية عضلاتك وإبطاء تدهور العضلات
التهوية المساعدة في حالة إصابة عضلات الجهاز التنفسي
دواء لمشاكل القلب
جراحة للمساعدة في تصحيح تقصير عضلاتك
جراحة لإصلاح إعتام عدسة العين
جراحة لعلاج الجنف
جراحة لعلاج مشاكل القلب
أثبت العلاج فعاليته يمكنك تقوية عضلاتك والحفاظ على نطاق حركتك باستخدام العلاج الطبيعي

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