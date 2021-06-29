وزير الزراعة: الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان بحجم استثمار 300 مليار جنيه

قال السيد القصير وزير الزراعة إن مساحة مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان و 300 مليار جنيه حجم الاستثمار به.

وأضاف القصير خلال مداخلة مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، أن مستقبل مصر مشروع تنموي متكامل وأن مشروع الدلتا الجديدة يعتمد على تنويع المصادر المياه والدولة تنفق المليارات من أجل إنشاء محطات تحلية للمياه .

وتابع القصير أن الرئيس السيسي وجه أن يكون مشروع الدلتا الجديدة مخطط على أعلى مستوي مشيرا إلى أن كل المحاصيل التي تصدر للخارج سيتم زراعتها في المشروع وسنحقق عوائد اقتصادية كبيرة من المشروع .

وأكد أن الأمن الغذائي أصبح أمن قومي والدولة مستعدة، مؤكدا أن مياه الصرف الزراعي والمياه الجوفية ومحطات التحلية ستكون مصادر للمشروع.

واستكمل : عرضنا على الرئيس السيسي مصادر المياه لمشروع الدلتا الجديدة ونعيد تدوير المياه لاستخدامها مشيرا إلى أن تكلفة محطة تدوير المياه لاستخدامها في الزراعة في المشروع 60 مليار جنيه.

وأوضح القصير أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل نقلة حضارية زراعية لمصر وأن الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالسوق المحلي أولا وتحقيق التوزان كما وجه بالاهتمام بالمزارع الصغير للحفاظ عليه .

وأشار القصير إلى أن مشروع الدلتا الجديدة يقلل من حجم استيرادنا للسلع الاستراتيجية مثل السكر والقمح والذرة وهي من المحاصيل الأساسية في المشروع.