حفيد محمد رفعت: منظر المخلفات أمام مدفن الشيخ أبكاني.. ورئيس الحي يتعهد

أكد علاء رفعت، حفيد الشيخ محمد رفعت، أن تواجد المخلفات أمام مقبرة الشيخ محمد رفعت تتواجد منذ فترة طويلة، إلا أنها لم تكن بهذا السوء، مشيرًا إلى أن بالصدفة كان يمر أحد أفراد الأسرة وشاهد منظر المخلفات أمام المقبرة بشكل متكاثر.

وأضاف علاء رفعت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه كاد أن يبكي بعد مشاهد المنظر، مؤكدًا أنه منظر مدافن الشيخ لا تليق بمقامه لكل الأمة الإسلامية، مشيرًا إلى أن هذه المدافن مزار لكثير من الأجانب والعرب والدول الإسلامية، مشددًا على أن المنظر في محيط المقابر بايخ للجميع، وأنه من المفترض أن يكون هناك متابعة من الحي.

وشددت الإعلامية كريمة عوض، مقدمة برنامج "حديث القاهرة"، على أن اللواء طارق يماني رئيس حي الخليفة تعهد للبرنامج بإزالة القمامة من محيط المدفن.

فيما عرض برنامج "صباح الخير يامصر " ، والمذاع على فضائية الأولى تقريرا عن الشيخ محمد رفعت ، والذى وصفه محبيه بـ " قيثارة السماء " ، فهو صاحب صوت جميل وبصمة لا تتكرر .

ولفت التقرير إلى أن صوت الشيخ محمد رفعت يمتاز بالخشوع والتدبر الكبير ، والذي يجعل المستمع يعيش معاني الآيات ومعانيها .

وهو أحد القراء المصريين البارزين، ولقب بـ "المعجزة" و"قيثارة السماء"، ولد يوم 9 مايو من عام 1882 بحي المغربلين بالقاهرة، وتوفي يوم 9 مايو من عام 1950، وارتبط اسمه بقرآن واذان المغرب في شهر رمضان حيث تعلق المصريين بصوته العذب الذي لا يموت، وهو صوت الشيخ محمد رفعت، فمن منا لم يعش أجواء ما قبل أذان المغرب وإفطار رمضان مع صوته الذى يضعك فى الجو الروحانى.

ولد الشيخ محمد رفعت في يوم الاثنين 9 مايو عام 1882م بحى المغربلين بالقاهرة، وفقد بصره صغيرًا، وهو في سن الثانية من عمره، فقد كان جميلا جدا عند ولادته، فحسدته إحدى السيدات فقالت: له عيون ملوك فالعين حق تدخل الجمل القدر، وتدخل الرجل القبر، فأصيب بالعمى نتيجة مرض أصاب عينيه‏.