أخصائي تغذية: أوميجا 3 الدهنية تساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب



قال الدكتور أكرم غانم، المستشار الطبي، إن المكملات الغذائية مصدر طبيعي لزيت كبد الحوت ويحتوي على فيتامين أ ، د ، و أوميجا 3، والذى يعد مصدرا غنيا بالكالسيوم والفيتامينات والأحماض الدهنية.

وأشار المستشار الطبي خلال لقائه مع برنامج " سفرة وطبلية المُذاع على فضائية "صدى البلد"، إن أوميجا 3 يشمل على الأحماض الدهنية غير المشبعة، والتي تزيل الأحماض الضارة والتي تتخلق من الأكل، ولكن زيت كبد الحوت لا بد من تناوله لأنه يزيل الأحماض الضارة.

وتابع أكرم غانم المستشار الطبي أن فيتامين د يُساهم في تعزيز امتصاص الكالسيوم في الأمعاء، بالإضافة إلى أنّه يُساعد على الحفاظ على مستوى الكالسيوم والفوسفات في الدم.



وأشار غانم إلى أن أحماض أوميجا 3 الدهنية تُساعد على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكُّل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثيّة في الدم، كما تُساهم في التقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين وارتفاع ضغط الدم وحماية القلب.

وأكد الدكتور أكرم غانم إلى أن فيتامين أ يُعدّ من الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز المناعي، ونموّ العظام، ويُعدُّ مُهمًّا أيضًا للرؤية الليلية، والنموّ الخلوي، ولتحسين وظائف الخصيتين والمبيض.

ونوه الدكتور أكرم غانم، المستشار الطبي، إن كلوسيز يعمل على تقوية المناعة وحمايتها، بالإضافة إلى أنه يقوي كرات الدم البيضاء، والأغشية المخاطية.



وأضاف أكرم غانم أن كلوسيز يحتوي على الأحماض الدهنية الغير المشبعة، والتي تزيل الأحماض الضارة و تتخلق من الأكل.

وتابع مستشار طبي أن الأحماض الدهنية غير المشبعة تسد الأوعية الدموية وتسبب الضغط والقلب، والسكر والكوليسترول، وتسبب الجلطات فى بعض الحالات.

وأشار أكرم غانم إلى أن فيتامين “د” الموجود في “كلوسيز ” يقي من حدوث أمراض السرطان ويعطي وقاية من أمراض “الضغط والسكر”.

ونوه مستشار طبي أن “كلوسيز” والذي به الأوميجا 3 يعطي حيوية ومرونة للجهاز التنفسي ويقي الجسم.

يذكر أن زيت كبد الحوت مصدرًا غنيًا بفيتامين أ، وفيتامين د، وأحماض أوميجا 3 الدهنيّة، لذا قدم الدكتور خالد يوسف خبير التغذية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض فوائد زيت كبد الحوت.



أحماض أوميجا 3 الدهنية: يُساعد الحمض الدهني أوميجا 3 على تقليل خطر الإصابة بمشاكل القلب، مثل تشكُّل جلطات الدم، وتراكم الدهون الثلاثيّة في الدم، كما تُساهم في التقليل من خطر الإصابة بتصلّب الشرايين، وارتفاع ضغط الدم وحماية القلب، والأوعية الدمويّة؛ لامتلاكها خصائص مُضادة للالتهابات، كما أنها تُساهم في التقليل من أمراض الشرايين التاجية.



فيتامين أ: يُعدّ فيتامين أ من الفيتامينات التي تدعم صحة الجهاز المناعي، ونموّ العظام، ويُعدُّ مُهمًّا أيضًا للرؤية الليلية، والنموّ الخلوي، ولتحسين وظائف الخصيتين والمبيض.