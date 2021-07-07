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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة الصحة تستعرض جهود الدولة فى تصنيع لقاح كورونا محليا

الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي عُقد اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع أزمة فيروس كورونا، وموقف توريد وتصنيع اللقاحات المضادة لهذا الفيروس.


وأشارت وزيرة الصحة فى مستهل استعراضها للموقف إلى حدوث انخفاض فى معدلات الإصابة بفيروس كورونا، وكذا معدلات الوفاة به، موضحة معدل التغيير فى أعداد الإصابات بالمحافظات خلال الأسبوع الوبائى الـ 26.


وتناولت الدكتورة هالة زايد جهود الدولة فى تصنيع لقاح مضاد لفيروس كورونا محلياً، وذلك بالتعاون والتنسيق مع شركة سينوفاك الصينية، منوهة فى هذا الصدد إلى زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى مصنع شركة فاكسيرا، ليشهد إنتاج أول مليون جرعة من هذا اللقاح، مشيرة إلى أنه من المستهدف إنتاج ٨٠ مليون جرعة بنهاية العام الحالى، لتطعيم ٤٠ مليون مواطن، مستعرضة بياناً بكميات المواد الخام من لقاح سينوفاك المقرر توريدها ومواعيد استلامها.


وتطرقت وزيرة الصحة إلى موقف الإصابات بالفيروس على مستوى دول العالم فى ظل المتحور دلتا.


كما تناولت وزيرة الصحة موقف توافر الأكسجين فى ظل جائحة كورونا، موضحة أن إجمالى المخزون الاستراتيجى بلغ حوالي 2.3 مليون لتر، مؤكدة أنه تم الوصول إلى مرحلة الاستقرار فى الإمداد للأكسجين السائل.

الصحة وزيرة الصحة والسكان مجلس الوزراء كورونا الدكتور مصطفى مدبولى

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