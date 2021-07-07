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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اجتماع مهم لسفراء دول الخليج في ألمانيا

سفير مملكة البحرين
سفير مملكة البحرين لدى ألمانيا

ترأس  السفير عبدالله عبداللطيف عبدالله، سفير مملكة البحرين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، الاجتماع التنسيقي الدوري لسفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمدين لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية، والذي عقد في مقر السفارة، بحضور السفير فيليب اكرمان، المدير العام بإدارة الشرق الأدنى والأوسط وأفريقيا وأمريكا اللاتينية بوزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.


وبحسب صحيفة الأيام البحرينية؛ فقد جرى خلال الاجتماع، بحث تعزيز العمل الخليجي المشترك بين دول الخليج وجمهورية ألمانيا الاتحادية في شتى المجالات، وذلك في إطار تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في القضايا والمصالح المشتركة بين دول مجلس التعاون وجمهورية ألمانيا الاتحادية الصديقة، واستعراض عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وشارك في الاجتماع كل من:  السفير نجيب عبدالرحمن البدر، سفير دولة الكويت في برلين، و السفيرة حفصة إبراهيم العلماء، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة في برلين، و السفير عصام إبراهيم بيت المال، سفير المملكة العربية السعودية في برلين، و السفير يوسف بن سعيد العامري، سفير سلطنة عمان في برلين، و شافي الهاجري، القائم بأعمال سفارة دولة قطر في برلين.

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كما حضر الاجتماع كل من:  أمينة عبدالعزيز العباسي، سكرتير ثالث بسفارة مملكة البحرين في برلين، وميركو فون ستوتش، من وزارة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية.

وكان في وقت سابق قد التقي هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى  مصر  والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية اجتماع مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لدى جمهورية مصر العربية.

وخلال الاجتماع، بحث السفراء تعزيز التعاون والتنسيق المشترك تجاه القضايا التي تهم مجلس التعاون وتبادل الآراء حول مواقف المجلس بشأن القضايا الإقليمية، بالإضافة إلى استعراض نتائج زيارة الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إلى جمهورية مصر العربية وذلك في إطار تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين مجلس التعاون ومصر.

وشارك في الاجتماع  سفراء دول الخليج ، السفير أسامة بن أحمد نقلي سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية ومندوب المملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، ومحمد بن صالح الذويخ سفير دولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية، والدكتور حمد بن سعيد الشامسي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية والمندوب الدائم لدى جامعة الدولة العربية، وعبد الله بن ناصر الرحبي سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وحسن بن أحمد المطوع، القائم بأعمال سفارة دولة قطر لدى جمهورية مصر العربية.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار الاجتماعات الدورية بين سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بهدف تبادل الآراء وتنسيق المواقف التي تصب في صالح القضايا والمصالح المشتركة لدول المجلس الأشقاء.

مملكة البحرين دول الخليج دول مجلس التعاون جمهورية ألمانيا الاتحادية سفير سلطنة عمان سفير مملكة البحرين

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