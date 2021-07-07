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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أيه الرتم ده..إبراهيم فايق يعلق على نصف نهائي اليورو بين إنجلترا والدنمارك

صدى البلد

علق الاعلامي إبراهيم اهيم فايق على مباراة منتخب انجلترا ومنتخب الدنمارك في نصف نهائي يورو ٢٠٢٠ 
 

وغرد ابراهيم فايق عبر تويتر قائلا "‏الفريقين دايسين على R 1.. الواحد مش عارف يلقف نفسه وربنا.. ايه الرتم ده؟!!!#انجلترا_الدانمارك".


 

اونتهى الشوط الأول من مباراة إنجلترا والدنمارك بالتعادل الإيجابي 1 / 1 في نصف نهائي بطولة يورو 2020 على ملعب ويمبلي في لندن.

 

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي وسط تراجع دفاعي للدنمارك في محاولة لتهدئة أصحاب الأرض وصخب جماهيرهم في ملعب ويمبلي.

 

وفي الدقيقة 30 تبدأ احتفالات الدنمارك بعد تسجيل هدف رائع للاعب دامسجارد عندما سدد كرة رائعة من ركلة ثابتة مرت فوق الحائط البشري لتعانق الشباك.

 

وحاول رحيم سترلينج محاكاة هدف الدنمارك في الدقيقة 35 من ركلة ثابتة مماثلة لكن كرة اللاعب الإنجليزي ارتطمت بالحائط البشري وضلت الطريق.

 

وتعادلت إنجلترا في الدقيقة 39 بهدف ذاتي عن طريق سيمون كايير الذي حول عرضية أرضية أمام مرماه عن طريق الخطأ إلى شباك فريقه.

 

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