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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حارس الدنمارك: الجماهير الإنجليزية وجهت الليزر على وجهي

شمايكل
شمايكل

أكد كاسبر شمايكل، حارس مرمى المنتخب الدنماركي، أنه وُجه له شعاع ليزر من جمهور المنتخب الإنجليزي، في المباراة التي جمعت المنتخبين، في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية " يورو 2020”.

 

وقال كاسبر شمايكل في تصريحات نقلتها صحيفة " ديلي ميل" البريطانية:" الجماهير وجهت علىّ شعاع ليزر، لم أختبر ذلك في ركلة الجزاء لأنها كانت ورائي في جانبي الأيمن.  لكنني جربتها في الشوط الثاني."

وأضاف:" 'قلت للحكم ذلك وذهب ليقول شيئا للمسؤولين الآخرين."

 

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قد أعلن عن فتح التحقيق بخصوص توجيه الجماهير الإنجليزية لشعاع الليزر على شمايكل في المباراة التي جمعت الإنجليزي بالدنمارك.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة إيطاليا في نهائي يورو 2020 يوم الأحد المقبل على ملعب ويمبلي بالعاصمة البريطانية.

الدنمارك يورو 2020 الليزر منتخب الدنمارك كاسبر شمايكل المنتخب الدنماركي

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