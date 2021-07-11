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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أحلام ترد على هاشتاج طلاقها من زوجها

أحلام وزوجها
أحلام وزوجها

ردت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، وزوجها لاعب الرالي القطري مبارك الهاجري، بطريقة غير مباشرة، على الشائعات التي طالتهما خلال الساعات الماضية والتي أفادت بطلاقهما.

 

ونشر زوج أحلام صورته معها عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة “تويتر” معلقًا: “يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي”.

 

من جانبها، أعادت أحلام نشر تغريدة زوجها، وعلقت عليها: “ويا عمري وروحي يا مبارك يا صديق عمري وحبيبي وتاج راسي.

 

تصدر هاشتاج “طلاق الفنانة احلام” تريند موقع تويتر فى الساعات القليلة الماضية ولكن سرعان ما نفى مبارك الهاجري زوجها، ما تردد حول انفصالهما.

 

ونشر مبارك الهاجري صورة تجمعه بزوجته أحلام عبر حسابه بموقع تويتر معلقا عليها: "يا حبيبتي يالغالية أم فاهد كل يوم يزيد حبك بقلبي".

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حقيقة انفصال أحلام عن زوجها

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أخبار الفن.. عمرو دياب ورامى صبرى يتنافسان على "توب أنغامى".. وحقيقة انفصال أحلام عن زوجها

احلام تحتفل بعيد زواجها:

واحتفلت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، بمرور 18 عامًا على زواجها من زوجها مبارك الهاجري.

 

ونشرت أحلام، صورة عبر حسابها بتطبق الفيديوهات الشهير "إنستجرام" بإطلالة رومانسية، وعلقت عليها: “‏كل عام وأنت الروح والقلب، وعيوني اللي أشوف بها، حبيبي مبارك أحمد الله كل يوم على نعمة اسمها مبارك الهاجري”.

 

وأضافت أحلام: "شكرا لانك اخترتني من بد الكل شكراً على السعاده اللي تعطيني اياها كل يوم شكراً على فاهد وفاطمةه ولولو شكراً على وجودك بحياتي ١٨/٦  ‎#الحمد_لله"

 

من جهة أخرى، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، فيديو كليب الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، الذي يحمل اسم «فدوة عيونك» وذلك حصريًا عبر تطبيق فن Boxللموسيقى.

 

وطرحت الإماراتية أحلام الشامسي أولى أغنيات ألبومها الجديد التي تحمل عنوان "فدوة عيونك"، لتعود به بعد غياب دام 5 سنوات.

ويضم ألبوم «فدوة عيونك» لـ الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، 24 أغنية باللهجة الخليجية، وهم على الترتيب: «فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعه، يا آدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك».

وضم الألبوم  20 أغنية، وتعاونت فيه مع الملحن محمود خيامي، في عدد من الأغاني المصرية، كما تعاونت مع عدد من الشعراء والملحنين منهم الشاعر تركي آل الشيخ والملحن عزوف والشاعر دايم السيف والأمير خالد الفيصل والملحن طلال والموزع خالد عز.

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