عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استعدادا لـ عيد الأضحى..

إلغاء الإجازات للمفتشين التموينيين بالجيزة.. وزيادة السلع داخل 61 مجمعا استهلاكيا

اللواء أحمد راشد
اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة

تكثف محافظة الجيزة من استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة مديرية التموين بالجيزة بتكثيف أعمال الرقابة على الأسواق وشن الحملات المشتركة مع مديريات الصحة والطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك لمنع محاولات الغش التجارى أو إحتكار للسلع والإعلان عن الأسعار بشكل واضح للمستهلكين وزيادة المعروض من السلع التى تهم المواطنين خلال أيام العيد وتشديد إجراءات ضبط ومنع تداول الألعاب النارية حرصاً على سلامتهم.  
 

كما كلف المحافظ مديرية التموين بالتأكد من توافر كافة السلع وزيادة المعروضات داخل المجمعات الاستهلاكية والبالغ عددها 61 مجمعا استهلاكيا ومنفذا ثابتا على مستوى المحافظة إلى جانب 66 سيارة متنقلة والتابعة للشركات المعتمدة بالاضافة 1855 تاجر تموينى و566 منفذ تابع لمشروع جمعيتى إلى جانب المنافذ الثابت والمتحركة التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة ووزارة الداخلية.


كما شدد المحافظ على ضرورة ضخ كميات إضافية من إسطوانات البوتاجاز من خلال الــ 208 مستودع المنتشر بقطاعات المحافظة إلى جانب زيادة المعروض من المنتجات البترولية بمحطات خدمة وتموين السيارات من خلال  269 محطة بالمحافظة، مؤكداً إلغاء الإجازات لجميع المفتشين والمشرفين وإعداد خطة لفرض الرقابة على الأسواق من خلال تشكيل 20 لجنة لمتابعة حركة توريد الأقماح بالشون والمطاحن والتأكد من إنتاج دقيق عالى الجودة والمرور على المخابز والتأكد من إنتاجها لخبز مطابق للمواصفات.


مشدداً على تمشيط الأسواق والتأكد من بيع المحال لسلع صالحة للاستهلاك وصرف البدالين التموينيين للمقررات المستحقة للمواطنين بالمواعيد المحددة وتداول مستودعات الأنابيب ومحطات تموين السيارات للإسطوانات والغاز والبنزين بالسعر الرسمى دون مغالاة وفحص الشكاوى وإزالة أسبابها من خلال غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمختلف إدارات التموين بالمحافظة. 


وأهاب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين والاكتفاء بشراء ما يكفى حاجتهم من سلع دون تخزين أى منها نظراً لتوافر مختلف السلع بكميات مناسبة بالأسواق والتعامل مع التجار ومحلات اللحوم المذبوحة بالمجازر الحكومية والمعلنة عن الأسعار، والإبلاغ عن أى حالات غش أو تلاعب عن طريق أرقام طوارئ ( 114، 37618652 ) لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها فوراً.

الجيزة حماية المستهلك محافظ الجيزة عيد الأضحى محافظة الجيزة الغش التجاري المنتجات البترولية الرقابة على الاسواق السلع واللحوم عيد الأضحى المبارك

ترشيحاتنا

شكري يلتقي سكرتير الناتو لبحث مكافحة الارهاب والهجرة غير المشروعة | صور

رئيس الوزراء يتابع مشروعات البنية التحتية لشبكات الاتصالات بالعاصمة الإدارية الجديدة

البرلمان يوافق على مد حالة الطوارئ

السودان: نقدر موقف روسيا الرافض للإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة

الرطوبة تصل إلى 90.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس غدا

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديل الأحكام الخاصة بالقطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد هروبه من مصحة إدمان|تحقيقات موسعة في مصرع شقيق رامي صبري غرقا

رسميا.. غياب نجمي الأهلي عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

المياه ستعبر كوبري قصر النيل..عمرو أديب: سد النهضة سينهار.. وخبير يفجر مفاجأة

لملاك العقارات.. إيقاف أعمال البناء المرخصة حال عدم اتخاذ هذا الإجراء

التعليم تنفي تسريب امتحان اللغة الأجنبية الثانية قبل توزيعه في اللجان

السودان يوجه رسالة عاجلة لروسيا بشأن أزمة سد النهضة

“لاعيبة الزمالك ريحتها وحشة ومفيش مسحوق”.. محمد صديق يهاجم فاروق جعفر

اجتماع طارئ فى المقاصة اليوم بعد الهزيمة برباعية أمام الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل الممبار الجملي في عيد الأضحى .. ووصفات لذيذة للبتلو والضاني

طريقة تحضير صفيحة الدجاج والجبنة بخطوات بسيطة

تفوقت على الشباب.. عجوز 83 عامًا تسبح في الجليد وتغوص في الوحل

إشارة سلام .. جامع باريس يحتضن فتاة فرنسية تسيء للإسلام ويهديها مصحفا|فيديو

فيديو

اقترب من بيليه.. أرقام استثنائية لـ ميسي في كوبا أمريكا "فيديوجراف"

فيديوجراف.. فنانات عشن حلم الأمومة بالتبني وكفالة اليتيم

ارتكب جريمة بشعة.. حملات تعاطف مع كاميرون هيرن المجرم الوسيم

فيديو جراف .. الانفجارات الشمسية هل تكون مؤشرا لنهاية العالم

المزيد

ساحة رأي

د. محمد عونى يكتب: غريب يدعم دفاعه وهجومه قبل أولمبياد طوكيو

رسمي عجلان يكتب: الشخصية الوطنية فريضة غائبة

بيري محمد تكتب: ماهيه الجودو وكيفية صناعة أبطالها

د.فتحي حسين يكتب: تحية تقدير لأطباء مصر في غزة

مني داوود تكتب: مغامرة هنية

أحمد سلام يكتب: ذكري ملحمة كمين البرث

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

د. محمد مبروك

العرّاف والسيف

كريمة أبو العينين

الراعى والأغنام

إبراهيم شعبان

أفغانستان.. النار تشتعل من جديد

إيمان الدربي

معركة البكيني والبوركيني

اﻟﻤﺰﻳﺪ