عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

استراتيجية وطنية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام ..فيديو

الاكياس البلاستيكية
الاكياس البلاستيكية

قال الدكتور علي أبو سنة مستشار وزيرة البيئة لشئون المشروعات ، إن اليوم كان هناك اجتماع  للهيئة القومية  للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية وتم اجتماع اللجنة بناء على توجيه من رئيس الجمهورية لوضع استراتيجية للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية في مصر .

وأضاف أبوسنة خلال مداخلة هاتفية في برنامج " المواجهة " المذاع على قناة " اكسترا نيوز " ، أن العالم أجمع يتجه الي الحد من استخدام الاكياس البلاستيكية لما لها من آثار بيئية وصحية كبيرة جدا علي المواطنين ، مؤكدا ان الاكياس تؤثر بالسلب علي البيئة وعلي الكائنات البحرية عند القائها في المياه خصوصا في الأماكن السياحية .

 

وأوضح ابو سنة ، أن فترة تحليل الاكياس البلاستيكية طويلة جدا وتصل الي 1000 سنه ، مؤكدا ان معدل استهلاك الأكياس البلاستيكية في مصر عالي جدا والفرد الواحد يستخدم اكثر من 600 كيس في السنة .

 

وتابع أبو سنة ، أن الاستخدام العالمي للأكياس البلاستيكية يتراوح من 50 كيس الي 100 كيس للفرد وهذا ما جعلنا نتجه الي سياسية واضحة للحد من هذه الأكياس .


اقرا أيضا : أبو سنة: تطوير غير مسبوق بملف البيئة خلال السنوات الـ7 الماضية.. فيديو

 

قال الدكتور علي أبو سنة، مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، إن ملف البيئة في مصر شهد تطور غير مسبوق خلال الـ7 سنوات الماضية.


وأضاف "أبو سنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مانشيت"، تقديم الإعلامية "رانيا هاشم"، المُذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن ملف البيئة شهد اهتماما كبيرا من القيادة السياسية وكان على رأس الأولويات مع ملف التنمية، لافتا إلى مصر أصبحت تواكب ملف تحويل المخلفات على مستوى العالم.


وأشار إلى أن ملف المخلفات أصبح من الملفات المهمة للدولة المصرية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التحول إلى الاقتصاد الأخضر الذي أصبح أحد أولويات الدولة المصرية، لأنه لا يرتبط فقط بالبيئة بل يرتبط أيضا بالسياحة والاقتصاد والصحة.


انطلاق أول تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية.. البيئة كيفية تشغيله

كشف الدكتور طارق العربي، رئيس جهاز إدارة المخلفات الطبية والإلكترونية بوزارة البيئة، تفاصيل عن إنطلاق أول تطبيق للتخلص من المخلفات الإلكترونية، قائلا إن المخلفات الإلكترونية هى كل جهاز إلكترونى لايتم إستخدامه فأصبح مخلف.


وأضاف "العربي"، أن الخطر فى هذا المخلف هو وصوله للقطاع الغير رسمي، أى التعامل معه بطريقة غير سليمة، وهى تكسير الزئبق به ورميه بدون أى إدارة سليمة لها، مما يؤثر على صحة الإنسان بطريقة شديدة.

 

وتابع أن الغرض من التطبيق هو نظام لجميع المخلفات الإلكترونية من الافراد عن طريق إعطائهم حافز أو هدية لأى شخص ينخلص من المخلف الخاص به، والدخول للتطبيق وإختيار الهدية الخاصة به وتحديد الهدية الأقرب منه لتسليمه هذا المخلف.


وأشار إلى أن من يشارك فى هذا التطبيق هو مكتب الإختزان البيئى بإتحاد الصناعات والقيام بعملية النقل لتلك المخلفات الإلكترونية من نقاط التجميع وتوسيع قاعدة مقدمى وسائل التخفيض المشتركين فى التطبيق.
 

وفى نفس السياق، قال الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أن مشروع تحويل المخلفات إلى طاقة بالتغويز اللاهوائي مشروع مشترك ما بين وزارة البيئة ومحافظة الفيوم لعمل تجربة جديدة للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات البلدية بطريقة أمنة و لا يوجد لها آثار بيئية سلبية.

 

وأوضح " الأنصاري" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صباحنا مصري " المذاع على قناة " الفضائية المصرية" أنه من أجل معرفة التغويز اللاهوائي ، هو قيام مصنع  بالتعامل مع المخلفات بشكل معين و متميز، موضحا أن  هذا الشكل عبارة عن فصل لتلك المخلفات.

وأضاف محافظ الفيوم، أنه يتم إعتماد تحويل القمامة والمخلفات الزراعية إلى طاقة كهربائية وسماد عضوي، واستخدام  الغاز المتولد في تشغيل مولد الكهرباء، ثم ربط الكهرباء المنتجة على شبكة الكهرباء، لافتا إلى أن الوحدة تعمل على إنتاج الكربون الحيوي الذى يعتبر من أفضل المخصبات الزراعية.

 

وأشار إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع على نطاق أوسع فى باقى محافظات الجمهورية، نظراً لكونه مشروع صغير لا يستلزم استثمارات كبيرة ، كما أنه سيساهم بإصدار التعريفة الخاصة بتحويل المخلفات إلى طاقة لتشجيع المستثمرين على الدخول فى هذا المجال.

 

ونوه بأن الفيوم هى أحد الأماكن القريبة من القاهرة الكبرى جداً ويوجد بها تنوع أنشطة ما بين الصناعات الحرفية واليدوية و الزراعة و السياحة و عدد من الصناعات، حيث أن كل ذلك كان محل اهتمام القيادة السياسية بجميع مجالات التنمية التي تتم على أرض مصر.

 

وفى سياق أخر، كشف الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تفاصيل مشروع التغويز اللاهوائى، مؤكدا أنه تم افتتاح أول نموذج في مصر لتحويل المخلفات لطاقة.

 

وأضاف الأنصاري، في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة، المذاع عبر شاشة الأولي للتليفزيون المصري، أنه نتيجة للتعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة البيئة ويعد رسالة مهمة للتأكيد على الدور المهم للوزارة في الحفاظ على البيئة، والعمل على إنجاز المشروعات الاستثمارية الكبرى، خلال الفترة الماضية.

للهيئة القومية اليوم رئيس الجمهورية الأكياس البلاستيكيه البلاستيكية المواطنين الأماكن الأماكن السياحية

ترشيحاتنا

بسبب رفع القيود..متحور دلتا يتسبب في إصابة مئات الآلاف بـ«كورونا طويل الأمد»

خبر سار لـ 880 ألف موظف بالدولة.. فيديو

السعودية تجدد دعمها لمصر والسودان في الحفاظ على حقوقهما المائية

أثار غضب اليابانيين.. رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يخلط بين اليابانيين والصينيين خلال زيارته لطوكيو

روما الإيطالي يعلن التعاقد مع باتريشو حارس مرمى البرتغال

يوسف الصافي نجم النادي الأهلي لكرة الطائرة ينتقل رسميا إلى الدوري الفرنسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

محترف «جر شكل».. كيف يتفنن خالد الغندور في استفزاز الأهلاوية

الكاف يعلن الجوائز المالية لبطل أفريقيا

أستاذ موارد مائية يوضح تفاصيل بدء الملء الثاني للسد الإثيوبي

هاشتاج نحن خلف قائدنا يتصدر تويتر

صدمة للزمالك .. قرار نهائي من بيراميدز بشأن رحيل رمضان صبحي

السكة الحديد تفتح تحقيقا عاجلا مع كمسري قطار منوف

تشعر برحيله.. دلال عبدالعزيز تسأل عن سمير غانم

لم تظهر عليها أعراض.. كورونا يتسبب في وفاة طفلة بسكتة دماغية مفاجئة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

البعثة المصرية الأولمبية تستعد للتوجه إلى طوكيو .. التنسيق مستمر بين وزير الرياضة وحطب لدعم اللاعبين في مهمتهم الدولية

ارتياب حول حادثة انتحار عارضة أزياء لبنانية من الطابق الـ12 في تشيلي.. فهل قتلت؟

"الهجرة" تنظم زيارة لوفد الشباب المصرى واليونانى والقبرصى إلى قاعدة رأس التين البحرية

الرئيس السيسي: مبادرة إحياء الجذور رسالة مودة وروح طيبة من مصر

فيديو

فيديو جراف.. رأي المسيح الدجال.. محفظ قرآن يدعي أنه المهدي المنتظر

فيديوجراف.. كمسري يهين راكب.. وشهامة سيدة قطار جديدة

ضربوا المشجعين وأهانوا 3 لاعبين.. ماذا حدث بعد نهائي يورو 2020؟ |فيديوجراف

فيديوجراف.. أهم تصريحات سامح شكري عن أزمة سد النهضة الإثيوبي

المزيد

ساحة رأي

سيد عبد الفتاح يكتب: مصر التي نبنيها ونزهو بها !

حنان شقوير تكتب: الأيكولاليا عند الأطفال «ترديد الكلام»

د. علاء الشال يكتب عن أمهات المؤمنين: السيدة خديجة «1»

فيحاء وانغ تكتب: الكتب الصينية تجذب المصريين في معرض الكتاب

ليلى زيدان تكتب: مصر.. متحورة دلتا على الأبواب

د. غادة جابر تكتب: الثانوية وجمع حليب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد فرغلى رضوان

البعض لا يذهب للمأذون مرتين.. كوميديا اللامنطق!

محمد نوار

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ

إلهام أبو الفتح

أزمة سد النهضة بين الوعود والمواقف

بهجت العبيدي

التعليم لمواجهة الخرافات

ريهام مازن

وفاة المحجبة !

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا الشائعات مع «سد النهضة»

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الصين والصراع على البحر الأحمر (2)

د.مجدي بدران

قصور الغدة الدرقية

اﻟﻤﺰﻳﺪ