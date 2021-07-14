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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021 في محافظات مصر

مسجد الفتاح العليم
مسجد الفتاح العليم

يبحث المسلمون عن مواعيد ومواقيت الصلاة في كل يوم، عبر محركات البحث المهمة، مثل جوجل وغيرها، وفي هذا الإطار يقدم موقع صدى البلد  لقرائه، خدمة معرفة مواقيت الصلاة بشكل يومي، نبدأها اليوم، بمواعيد الصلاة اليوم الأربعاء، الموافق 14 يوليو 2021، 4 ذو الحجة 1442 هجرية.

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14 يوليو 2021
 

هل الحج يغفر جميع الذنوب بما فيها ترك الصلاة| علي جمعة يجيب

كيفية قضاء الصلاة الفائتة مع الحاضرة.. دار الإفتاء تجيب

 

مواعيد الصلاة في القاهرة

أذان الفجْر 03:19 ص

الشروق 05:02  ص

أذان الظُّهْر 12:01 م

أذان العَصر 3:37 م

أذان المَغرب 06:59 م

أذان العِشاء 8:30 م
 

مواقيت الصلاة اليوم في الإسكندرية

أذان  الفجْر 03:19 ص
الشروق 05:05 ص
أذان الظُّهْر 12:05 م
أذان العَصر 3:44 م
أذان المَغرب 7:06 م
أذان العِشاء 8:39 م

مواقيت الصلاة اليوم في السويس

أذان الفجْر 03:15 ص
الشروق 04:57 ص
أذان الظُّهْر 11:55 ص
أذان العَصر 3:31 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:24 م

مواقيت الصلاة اليوم في أسيوط

أذان الفجْر 03:31 ص
الشروق 05:08 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:54 م
أذان العِشاء 8:20 م

مواقيت الصلاة اليوم في الأقصر

أذان الفجْر 03:30 ص
الشروق 05:08 ص
أذان الظُّهْر 12:01 م
أذان العَصر 3:30 م
أذان المَغرب 6:53 م
أذان العِشاء 8:20 م 

مواقيت الصلاة في العريش

أذان الفجْر 03:05 ص
الشروق 04:49 ص
أذان الظُّهْر 11:50 ص
أذان العَصر 3:29 م
أذان المَغرب 6:52 م
أذان العِشاء 8:23 م 

مواقيت الصلاة في الوادي الجديد

أذان الفجْر 03:39 ص
الشروق 05:15 ص
أذان الظُّهْر 12:03 م
أذان العَصر 3:28 م
أذان المَغرب 6:52 م
أذان العِشاء 8:17 م 

مواقيت الصلاة اليوم في البحر الأحمر

أذان الفجْر 03:26 ص
الشروق 05:06 ص
أذان الظُّهْر 12:02 م
أذان العَصر 3:35 م
أذان المَغرب 6:58 م
أذان العِشاء 8:26 م

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