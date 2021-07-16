١٠معلومات عن مرض متلازمة اليد الغريبة الذي يناقشه تامر حسني بفيلمه

نال الفنان تامر حسني اهتماما كبيرا خلال فيلم “مش أنا” بعد تناوله المعاناة التي يعاني منها متلازمة اليد الغريبة ، حيث ان الكثير لن يعرف ماهي متلازمة اليد الغريبة ولذلك نقدم لكم كل ما لا تعرفه عن متلازمة اليد الغريبة.

متلازمة اليد الغريبة هي حالة عصبية نادرة تجعل يد واحدة تتصرف بإرادتها الحرة، في بعض الأحيان تتأثر ساق واحدة ، على الرغم من أن هذا ليس شائعًا.

مع متلازمة اليد الغريبة ،لا تكون اليد تحت سيطرة العقل وتتحرك كما لو كان لها عقلها الخاص. تشعر اليد المصابة بأنها غريبة على صاحبها خلال هذه الحلقات ويبدو أنها تتحرك عمداً للقيام بمهام غير مقصودة.

في حين أنه يمكن أن يصيب الأطفال، عادة ما تحدث اليد الغريبة عند البالغين. يشار إليها أحيانًا بمتلازمة دكتور سترينجلوف أو يد سترينجلوفيان أو اليد الفوضوية.

ما الذي يسبب هذا؟

يمكن أن تحدث متلازمة اليد الغريبة بسبب عدة عوامل. يصاب بعض الأشخاص بمتلازمة اليد الغريبة بعد السكتة الدماغية أو الصدمة أو الورم ، انها ترتبط أحيانا مع مرض السرطان، الأمراض العصبية ، و تمدد الأوعية الدموية في الدماغ .

متلازمة اليد الغريبة مرتبطة جراحات الدماغ التي تفصل بين نصفي الدماغ، قد يشمل ذلك شقًا على طول الجسم الثفني. يقسم الجسم الثفني نصفي الكرة المخية ويسمح بالاتصال بين الجانبين. وتؤثر جراحات علاج الصرع أحيانًا على الدماغ بهذه الطريقة.

تم العثور عليها أيضًا في القشرة الحزامية الأمامية والقشرة الجدارية الخلفية ومناطق القشرة الحركية التكميلية في الدماغ لدى المصابين بهذه الحالة.

تظهر فحوصات الدماغ أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة اليد الغريبة لديهم أنشطة معزولة في المنطقة الحركية الأولية المقابلة. يُعتقد أن هذا ناتج عن آفات أو تلف في القشرة الجدارية.

يؤثر هذا على أنظمة التخطيط المتعمد ويمكن أن يسبب حركات عفوية.

ما هي الأعراض؟



إن أبرز أعراض متلازمة اليد الغريبة هو عدم القدرة على التحكم في اليد لأنها تعمل بشكل مستقل. قد تتحرك اليد المصابة بشكل لا إرادي وتؤدي المهام والإجراءات الموجهة نحو الهدف.

يقال إن اليد تتحرك دون سيطرة أو وعي معرفي. يبدو الأمر كما لو أنه يتحكم فيه شخص آخر أو لديه عقل خاص به.

قد تلمس اليد وجهك أو زر قميصًا أو تلتقط شيئًا ، أحيانًا بشكل متكرر أو قهري. قد تحلق اليد الغريبة أيضًا من تلقاء نفسها. قد تنخرط اليد أيضًا في إجراءات معارضة ذاتية مثل إغلاق درج فتحته اليد الأخرى للتو أو فك زر قميص زرته للتو. على يد أجنبي غير متعاونة وربما تؤدي الإجراءات غير صحيحة أو تفشل لمتابعة الأوامر.

قد يشعر الأشخاص المصابون بمتلازمة اليد الغريبة أن اليد أو الطرف غريب أو لا تنتمي إليهم. ومع ذلك ، فهم لا ينكرون ملكية الأطراف ، وهو ما يمكن أن يحدث في اضطرابات أخرى.