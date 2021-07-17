تصريحات حلا شيحة تودى بها إلى خارج نقابة الممثلين

بعد التصريحات التى أدلت بها المعتزلة حلا شيحة بسبب أزمتها مع الفنان تامر حسنى ، كشف نقيب الممثلين أشرف زكى عن عدم قبولها فى نقابة الممثلين مرة أخرى.

وقال الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، انني انزعجت، بعد ما تم اثارته من الفنانة حلا شيحا وتصريحاتها عن المشاهد التي قدمتها بفيلم “مش أنا ".

لا مكان لها فى النقابة :

وأضاف أشرف زكي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” عن أزمة حلا شيحة " أنه لا مكان لتلك الفنانة في النقابة، مشيرا إلى أن هذا درسا لكل من يعلن أن الفن حرام.

وتابع نقيب المهن التمثيلية أنني أعتذر اننى قبلت عودة تلك الفنانة- حلا شيحة ، مؤكدا أنه لا مكان لمن يريد تلك الأفعال في النقابة.

وأشار زكي خلال حديثه عن أزمة حلا شيحة : “اللى شايفين ان الفن حرام “لكم دينكم ولي ديني”، مؤكدا أن ”المهنة العظيمة اللى احنا بنشتغلها ميهونش عليا اننا نعمل فيها كدة".

وكشف أشرف زكى ان حلا شيحة ليست عضوة فى نقابة المهن التمثيلة حيث كانت قد تحدثت معه أكثر من مرة فى مسائلة عودتها مرة أخرى الى النقابة بعد شطبها خلال السنوات الماضية بسبب إبتعادها عن الفن لما يقرب من 11 عاماً ، وكان من المقرر ان يتم إتخاذ إجراءات عودتها حيث تعمل بتصريح موقت .