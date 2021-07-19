مؤمن زكريا يكشف كواليس حديثه مع لاعبي الاهلي قبل وبعد التتويج بأفريقيا

كشف مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تواصل زملاءه بالقلعة الحمراء معه خلال فترة إصابته، مشيرًا إلى أنهم تحدثوا معه قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا



وقال زكريا في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية "أون تايم سبورتس 2": "عاجز عن الكلام، لاعبو الأهلي بمثابة أشقاء، وعلى تواصل معي باستمرار".

وأضاف: "لاعبو الأهلي تحدثوا معي قبل مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وأتم: "أقول لجمهور الأهلي (وحشتوني)، وأحمد الله على صحتي".

وكان الأهلي قد نجح في الفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا للمرة الثانية على التوالي والعاشرة في تاريخه، على حساب كايزر تشيفز الجنوب افريقي بثلاثية نظيفة.