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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قلبي معاكي.. دينا الشربيني تتمنى الشفاء لـ ياسمين عبد العزيز

صدى البلد

دعت الفنانة دينا الشربيني، بالشفاء العاجل للفنانة ياسمين عبد العزيز، بعد تعرضها لوعكة صحية، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

 

وكتبت الفنانة دينا الشربيني: “حبيبتي و اختي قلبي معاكي و ربنا يشفيكي في الايام المفترجه دى يارب وترجعلنا احسن و اجمل من الاول 🤲🏻”.
 


سبب دخول ياسمين عبد العزيز للمستشفى 

 تعرضت الفنانة ياسمين عبد العزيز لوعكة صحية شديدة نتيجة إصابتها بـ متلازمة تكيس المبايض وفق ما رجحه البعض حتى الآن و لا توجد معلومة دقيقة حول حالتها الصحية.

 

وأبرز ما جاء فى الشائعات المتداولة عن حالة ياسمين عبد العزيز أنها تعانى من المرض ما أدى لإحتجازها فى الرعاية المركزة. 

 

وأجرت الفنانة ياسمين عبدالعزيز عملية جراحية لاستئصال الكيس الموجود على المبايض ولكنها تعرضت لمضاعفات عديدة بعد إجراء العملية ما اضطر الأطباء بسببها لإزالة جزء من الأمعاء.

 

تطورات الحالة الصحية لـ ياسمين عبد العزيز

 

وكشف الفنان وائل عبدالعزيز، تطورات الحالة الصحية لشقيقته الفنانة ياسمين عبدالعزيز، بعد تدهور حالتها في الساعات الماضية بعد إجرائها عملية جراحية .

 

وكتب وائل عبدالعزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: «أرجو من الصحفيين احترام واستيعاب قلقنا، وعدم نشر أي تصريحات أو صور مش عن لسانا، ولما نطمن وتستقر الحالة، هنطمن الناس عليها، وكل ما نطلبه الآن الدعاء في الأيام المفترجة دي".

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