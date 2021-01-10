بدون مضاعفات.. علاج تكيس المبيض



ويعد النوعان الأكثر شيوعًا من أكياس المبيض هما كيس الجسم الأصفر وكيس جرابي وهناك نوع آخر من أكياس المبيض ، وهو ورم حميد ، ينمو ببطء ، وفي حالات نادرة ، قد يصبح سرطانيًا.

في كثير من الأحيان ، لا توجد أعراض لتكيسات المبيض ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك ألم. إذا حدث الألم ، فقد تساعد تقنيات الاسترخاء على تخفيفه.

وقد تساعد العلاجات المنزلية لعلاج أعراض كيس المبيض ، فضلًا عن خيارات العلاج الطبي فى التخلص من تكيس المبيض المزعج

علاج تكيس المبايض والحمل



يتطلب وجود تكيسات المبيض علاجًا فوريًا لمنع حدوث ضرر دائم للمبيض. في بعض الأحيان ، قد يضطر الجراح إلى إزالة المبيض إذا كان تالفًا للغاية.

العلاج المنزلي لا يمكن أن يجعل الكيس يختفي. بدلًا من ذلك ، فإن الهدف هو علاج أي أعراض وإدارة الألم. لذلك يركز علاج كيس المبيض في المنزل غالبًا على إدارة آلام الدورة الشهرية .





حبوب منع الحمل الهرمونية لتنظيم الهرمونات وتقليل خطر الإصابة بمزيد من الخراجات.

الميتفورمين لزيادة حساسية الأنسولين لدى النساء المصابات بالـ PCOS.

إزالة الكيس جراحيًا ، باستخدام شق صغير في السرة أو المعدة.





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ما لم تكن التكيسات تنمو أو تسبب أعراضًا ، فقد لا يكون العلاج الطبي ضروريًا فقد تشمل العلاجات الطبية لكيسات المبيض ما يلي:إزالة المبيض أو قناة فالوب إذا كان الكيس قد أضر بشدة بهذه الهياكل.قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة الورم الحميد المتزايد بانتظام. في بعض الأحيان ، قد يقترح الطبيب إزالة الورم حتى لو كان غير سرطاني أو لا يسبب أعراضًا.