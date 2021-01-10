بدون مضاعفات.. علاج تكيس المبيض

ينتج تكيس المبيض عن نمو كتل غير سرطانية على المبايض ولا تسبب أي أعراض، لكن البعض الآخر يمكن أن يكون مؤلمًا ويعد علاج تكيس المبيض من العلاجات التى تبحث عنها الكثير من السيدات.
ويعد النوعان الأكثر شيوعًا من أكياس المبيض هما كيس الجسم الأصفر وكيس جرابي وهناك نوع آخر من أكياس المبيض ، وهو ورم حميد ، ينمو ببطء ، وفي حالات نادرة ، قد يصبح سرطانيًا.
يجب على النساء اللواتي يشتبهن في إصابتهن بتكيسات المبايض مراجعة الطبيب قبل تجربة أي علاجات منزلية فقد يشير الألم الشديد الناجم عن كيس المبيض إلى تمزق أو تلف المبيض
وقد تساعد العلاجات المنزلية لعلاج أعراض كيس المبيض ، فضلًا عن خيارات العلاج الطبي فى التخلص من تكيس المبيض المزعج
في كثير من الأحيان ، لا توجد أعراض لتكيسات المبيض ، ولكن في بعض الأحيان يكون هناك ألم. إذا حدث الألم ، فقد تساعد تقنيات الاسترخاء على تخفيفه.
علاج تكيس المبايض والحمل
يتطلب وجود تكيسات المبيض علاجًا فوريًا لمنع حدوث ضرر دائم للمبيض. في بعض الأحيان ، قد يضطر الجراح إلى إزالة المبيض إذا كان تالفًا للغاية.
العلاج المنزلي لا يمكن أن يجعل الكيس يختفي. بدلًا من ذلك ، فإن الهدف هو علاج أي أعراض وإدارة الألم. لذلك يركز علاج كيس المبيض في المنزل غالبًا على إدارة آلام الدورة الشهرية .
ما لم تكن التكيسات تنمو أو تسبب أعراضًا ، فقد لا يكون العلاج الطبي ضروريًا فقد تشمل العلاجات الطبية لكيسات المبيض ما يلي:
إزالة المبيض أو قناة فالوب إذا كان الكيس قد أضر بشدة بهذه الهياكل.
قد يحتاج الطبيب إلى مراقبة الورم الحميد المتزايد بانتظام. في بعض الأحيان ، قد يقترح الطبيب إزالة الورم حتى لو كان غير سرطاني أو لا يسبب أعراضًا.
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الميتفورمين لزيادة حساسية الأنسولين لدى النساء المصابات بالـ PCOS.
إزالة الكيس جراحيًا ، باستخدام شق صغير في السرة أو المعدة.
الميتفورمين لزيادة حساسية الأنسولين لدى النساء المصابات بالـ PCOS.
إزالة الكيس جراحيًا ، باستخدام شق صغير في السرة أو المعدة.
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