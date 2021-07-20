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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أسرار تتبيلة الحاتي للحمة والكفتة بالبصل وبدون

شوي
شوي

التتبيلة والبهارات سر الطعم المميز في الشوي، ولكل أكلة تتبيلتها الخاصة التي تعطيها المذاق الشهي اللذيذ.

ولأن المشويات، تأتي دائمًا في مقدمة قائمة الطعام المفضلة لدى أغلبنا، قدم الشيف أميرة شنب ، تتبيلات مميزة يمكن استخدامها إذا كنت تنوي شوي لحم الأضحية، سواء على الجريل أو الفحم أو حتى في الفرن مثل مطاعم الحاتي.

والتتبيلة عموماً يجب أن تحتوي على كمية مناسبة من الملح، فهو القادر على منح الطعام الخاص بك نكهته المميزة، لكن يمكنك الاستغناء عن البصل، فبعض الأشخاص لا يفضلونه في الطعام عموماً ولا حتى رائحته.

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بالثوم .. طريقة عمل لحمة الرأس الشيف نجلاء

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طريقة عمل لحمة الرأس بالبطاطس للشيف شربيني

تتبيلات مشاوي بالبصل

 

المكونات: طماطم، بصل، ليمون، زيت، شطة، قرفة، زنجبيل، خل، سكر، ثوم، فلفل حار، ملح، فلفل.
الطريقة: تخلط جميع المكونات وتفرم جيداً وتتبل بها اللحمة قبل 6 ساعات قبل شويها.

 

تتبيلات دون بصل

 

المكونات: زنجبيل مفروم، ثوم مفروم، خل تفاح، وستر شاير صوص، عسل أبيض.
الطريقة: يخلط الثوم مع الثوم المفروم والعسل والصويا صوص وستر شاير وخل التفاح، وتتبل اللحمة بالخليط جيدا ثم تشوى على الشواية حتى ينضج تماما.
 

وبخلاف الطعم اللذيذ للمشاوي، دائمًا ما يفضل تناول اللحوم بأنواعها المختلفة سواء اللحم الضاني أو لحم الأبقار بتناولها مشوية، لأن الشوي يقوم بإذابة معظم الدهون، لتصبح صحية مفيدة للجسم.

لحم الأضحية تتبيلة تتبيلة اللحم شوي لحم شوي

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