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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أكلة العيد.. لحمة الراس بـ 3 طرق مختلفة

صدى البلد

تعد لحمة الراس من الاكلات التي يقدمها الكثر في العيد زلذلك اذا كنتي تودين معرفة طرق مختلفة للحمة الراس ، نقدم لكي 3 طرق مختلفة لتقديم لحمة الراس في العيد 

1- لحمة الراس في الفرن 

مقادير لحمة رأس في الفرن
لحمة رأس 
بصل

جزر

كرفس

 ورق لورا 

حبهان 

طماطم

 ليمون 

شطة فلفل حار

 زعتر 

ملح فلفل 

زيت ذرة 
طريقة تحضير لحمة رأس في الفرن
* اسلقي لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان

* استخدمي كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و اعشاب و قليل من الزيت و افرميها جيدا

* ارفعي لحمة من ماء السلق و ضعيها علي ماء بارد

* قطعي اللحمة قطع صغيرة

* قطعي البصل شرائح رفعية و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ضعيهم في طاسة علي النار و ضعي الزيت

* ضيفي قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ضيفي عليها الخليط المفروم و اتركيها علي النار قليلا

* انقليها علي طاجن و ادخليها الفرن حتي تكتمل نضجها و قدميها

 

2- لحمة الراس المحمرة 

مقادير لحمة رأس
لحمة رأس

 كمون

 ثوم 

زعتر 

كزبرة

 زيت

 ملح فلفل أسود

 بقدونس  للتزيين
طريقة تحضير لحمة رأس
* يوضع لحمة الرأس في ماء على النار حتى يتم تسويتها ثم توضع في الزيت على النار

* يضاف عليه لحمة الرأس ويوضع الثوم والكمون والكزبرة والزعتر والملح والفلفل حتى يتم تحميرها

* يزيين الطبق بالبقدونس ثم يقدم بالهنا

 

3- طاجن لحمة الراس بالبطاطس

مقادير 
لحمة رأس بصل ثوم جزر بطاطس كرفس زعتر ورق لورا حبهان طماطم ليمون شطة فلفل حار زعتر ملح فلفل زيت ذرة 
طريقة تحضير لحمة راس في الفرن
* تسلق لحمة الرأس في ماء و بصل و جزر و كرفس وورق لورا و حبهان

* باستخدام كبة كهربائية لفرم البصل و الثوم و الطماطم و الفلفل الحار و ملح و الفلفل و أعشاب و قليل من الزيت وتفرم جيدا

* تقطع اللحمة قطع صغيرة

* يقطع البصل شرائح رفيعة و كذلك الفلفل الحار و ثوم مفروم و ملح و ويوضع في طاسة على النار و ويضاف الزيت

* تضاف قطع لحم الرأس و ملح و فلفل و ويضاف عليها الخليط المفروم وتترك على النار قليلا

* وتنقل على طاجن وتدخل الفرن حتى يكتمل نضجها وتقدم

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