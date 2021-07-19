20 مليون دولار الحد الأدنى لأرباح مذكرات الأمير هاري السرية

مذكرات الامير هاري

لم ينبه الأمير هاري أخيه الأمير تشارلز بخطته في تدوين كتاب عن قصة حياته وهو ما سيعد قنبلة مدوية بين العائلة المالكة بعد طرحه في الأسواق العام المقبل.

ووفقاً لصحيفة "ديلي ميل"، عمل الأمير هاري دوق ساسكس البالغ من العمر36 عاماً، على تدوين كتابه المنتظر سراً ليروي في صفحاته قصة حياته بين العائلة الملكية التي تركها للعيش هو وزوجته ميجان بمفردهما بعيداً عن الأجواء الملكية العصيبة.

ويتعاون الأمير هاري مع الكاتب اجي آر مورينجر الحائز على جائزة بوليتزر في خطوة نادرة من أحد كبار أعضاء العائلة المالكة.

ويقال إن المسودة الأولى للكتاب ، غير معنونة حاليًا ،و تمت كتابتها بالكامل تقريبًا ومن المقرر تقديمها في أكتوبر.



من المرجح أن تبلغ عائدات الكتاب ملايين الدولارات، وعلى الرغم من عدم الكشف عن الشروط المالية الدقيقة ، فإن الأمير هاري سيتبرع بالعائدات للجمعيات الخيرية ، وفقًا لـ Random House.

وكشف الخبراء عبر صحيفة "ديلي ميل"، أنه سيتم منح هاري "على الأقل" 20 مليون دولار مقدمًا للمذكرات مع ملايين أخرى سيتم بيعها.