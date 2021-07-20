رئيس الغربية للمياه يتفقد بعض محطات طنطا في أول أيام عيد الأضحى

تفقد المهندس خالد جمال الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، بعض محطات مياه الشرب والصرف الصحي بمركز طنطا وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطات والوقوف على اخر المستجدات تنفيذا لتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، برفع درجة الاستعداد القصوى خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وشملت الجولة (محطة مياه كفر العرب _محطة رفع صرف صحي محلة مرحوم _واعمال إحلال وتجديد خط مياه بشارع جمال عبد الناصر بمحله مرحوم _محطة مياه محله مرحوم _محطة رفع صرف صحي تلبنت قيصر _محطة مياه تلبنت قيصر _محطة مياه شقرف _محطة رفع صرف صحي شقرف ) واختتمت الجولة بمحطة رفع صرف صحي ببرما بمركز طنطا.

وشدد رئيس الشركة على النظافة العامة للمحطات والإلتزام بجدول التشغيل والصيانة الدورية، ورفع عينات المياه بصفة مستمرة والسرعة في صيانة الأعطال والحفاظ علي المعدات والطلمبات الموجودة داخل المحطات.