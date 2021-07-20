الراعى الرسمى للأعياد .. معلومات لا تعرفها عن "العيال كبرت" مشيرة إسماعيل ونبيلة السيد بطلات المسرحية الأصليين

تعد مسرحية العيال كبرت طقس لا غنى من طقوس الأعياد فى مصر ، حيث يتم إذاعتها بشكل مستمر على التليفزيونات المصرية والعربية .

مسرحية العيال كبرت عمرها الفنى 44 عاماً ، حيث تم عرضها على المسرح لأول مرة عام 1977 ، ولكن ما لايعرفه الكثيرون ان المسرحية تم تصويرها ببعض الفنانين الذين لم يشاركوا فيها منذ البداية .

سعيد صالح

تدور أحداث مسرحية العيال كبرت حول عائلة رمضان السكري مكونةٌ من ثلاثة شبابٍ وفتاة وزوجةٍ طيبةٍ للغاية وزوجٍ طفح به الكيل. يفقد رمضان السكري (حسن مصطفي) الأمل في صلاح أولاده وعائلته حيث كل فرد في تلك العائلة يعيش في عالمٍ خاصٍ به. يقرر رمضان الهرب والزواج من أخرى. يَعلم كمال (أحمد زكي) ابن رمضان بخطة والده عن طريق الصدفة، ويقوم بإبلاغ أخواته سلطان (سعيد صالح) وعاطف (يونس شلبي) وسحر (نادية شكري) من أجل منعه. يتكاتف الأولاد من أجل إصلاح حالهم وإنقاذ عائلتهم من الضياع لكن يكتشفون أن إنقاذ عائلتهم يتطلب أكثر من ذلك بكثير.

كواليس مسرحية العيال كبرت :

شخصية الأم (زينب) فى مسرحية العيال كبرت مع بداية عروض المسرحية كانت تؤديها الفنانة نبيلة السيد والتي استمرت في تقديمها لمدة 3 سنوات، ثم اعتذرت عن تكملة المسرحية لتحل محلها الفنانة كريمة مختار، وتم تسجيل المسرحية ببطولتها.

الفنانة نبيلة السيد

لفترة طويلة من عرض مسرحية العيال كبرت كانت الفنانة مشيرة إسماعيل هي من يقوم بدور سحر، ولكنها إعتذرت فاستعان المخرج بالفنانة نادية شكري لكي تقوم بالدور.

مشيرة إسماعيل

يتردد ان مسرحية العيال كبرت تم تصويرها بالفعل بالفنانة مشيرة إسماعيل ، ولكن كان هناك خروج عن النص من أبطال العمل ، واحتوائها على تلميحات سياسية ، مما دفع القائمين عليها لتصويرها مرة اخرى .

مسرحية العيال كبرت من إخراج سمير العصفورى ، ومن بطولة سعيد صالح وأحمد زكى وحسن مصطفى ويونس شلبى .