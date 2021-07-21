ما بين القمر والأرض.. ظاهرة فلكية تشهدها سماء مصر اليوم

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن ظاهرة تشهدها سماء القاهرة مساء اليوم الأربعاء و يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال .

وأوضح معهد البحوث الفلكية، أن القمر سيكون عند أقرب مسافة له من الأرض طوال هذا اليوم .

وأضاف الدكتور أشرف شاكر ، رئيس قسم الفلك بالمعهد خلال تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد" أن هناك استفادة من هذه الظاهرة ، لافتا إلى أن "المد" يكون عالياً عندما يكون القمر في أقرب مسافة له من الأرض ، ما يساعد في سهولة حركة السفن بسرعة والتنقل بين الموانئ ، و سهولة عملية الصيد ، ومساعدة متخصصي الأرصاد الجوية في التنبؤ بالطقس .

وتابع لا يمكن ملاحظة المد بسهولة إلّا عندما تلتقي اليابسة مع الماء، كما يكون المد في المسطحات المائية الداخلية أصغر ما يمكن ، كما أنها تحدث في الغلاف الجوي ، إلّا أنه يصعب تمييزها، ويمكن ملاحظتها بوساطة الأجهزة العلمية الدقيقة .



جدير بالذكر أننا شهدنا ظاهرة فلكية مميزة حين يصل كوكب بلوتو والمعروف بكوكب الموت إلى وضع التقابل مع الشمس وسيكون مرئيًا طوال الليل فى مشهد يجذب أنظار جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال وقد كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظواهر.

وكان قد قال المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا على موعد يوم الأحد 18 يوليو مع كوكب بلوتو حين سيصل إلى أعلى نقطة له في السماء ، حوالي منتصف الليل بتوقيت القاهرة ويقع بكوكبة القوس.



وأكد الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن كوكب بلوتو سوف يكون مرئياً بين الساعة التاسعة وخمس دقائق مساء وحتى الساعة الثالثة وأربعة دقائق من فجر يوم الإثنين عندما ينخفض إلى أقل من 21 درجة فوق الأفق الجنوبي الغربي.



ونوّه أستاذ الفلك، إلى أنه للتمكن من مشاهدة أى ظاهرة فلكية مثل اقترانات القمر مع النجوم والكواكب أو ميلاد أهلة الشهور العربية، فإن الأمر يتطلب صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء.



وأضاف أستاذ الفلك أن الظواهر الفلكية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض.