إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار على موقع بنك المعرفة

قال الدكتور ياسر جادالله عميد المعهد القومي للملكية الفكرية بـ جامعة حلوان انه في ظل التحول الرقمي الذي تنتهجه الجامعة، تم إطلاق المجلة العلمية للملكية الفكرية وإدارة الابتكار علي موقع بنك المعرفة وقد تم نشر جميع البحوث العلمية المحكمة والتي قدمت في المؤتمر العلمي الثالث للمعهد.

وتعد هذه الدورية المحكمة الفريدة من نوعها علي مستوي الوطن العربي في تخصص الملكية الفكرية. ويضم مجلس إدارتها علماء متخصصين من المملكة المتحدة وألمانيا وأستراليا ويصل عدد البحوث المنشورة الي 87 بحثا وتم رفع جميع بحوث المجلة منذ عام ٢٠١٨ حتي تاريخه علي البنك

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وتلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د.محمد زهران رئيس الهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء، حول توقيع الهيئة اتفاق شراكة مع كلية الآداب جامعة حلوان.

وأشار التقرير، إلى أن الاتفاق يهدف إلى تنفيذ برامج تدريبية، واستشارات فنية فى الاستشعار من البعد ونظم المعلومات الجغرافية.

وأشادت د.مها محمد عميد كلية الآداب جامعة حلوان بتوقيع الاتفاق، والذي سيسهم في تدريب الطلاب على علوم الفضاء ومجالات الاستشعار من البعد، مؤكدة أن الكلية تتطلع إلى مزيد من التعاون وتحقيق الإنجازات مع الهيئة، بما يسهم في الارتقاء بالنواحي التدريبية للطلاب وتأهيلهم لسوق العمل.

كما أكدت د. غادة عطا رئيس شعبة التدريب العلمى والدراسات المستمرة بالهيئة القومية للاستشعار من البُعد وعلوم الفضاء أن الاتفاق يأتي فى إطار نشر وتعميق تعلم تكنولوجيا الاستشعار من البعد وعلوم الفضاء في مختلف الجامعات المصرية، من خلال تقديم دورات متخصصة في هذه المجالات، فضلاً عن الإشراف على مشروعات التخرج الخاصة بطلاب كلية الآداب وإعداد الأبحاث العلمية المشتركة.



وأضافت عطا أنه تم الاتفاق أيضًا على تنفيذ برنامج متخصص لطلاب الكلية فى الاستشعار من البعد؛ لتأهيل طلاب الجامعة للمنافسة بسوق العمل.