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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

طابا أول مدينة مصرية تؤدي صلاة عيد الأضحى والسلوم الأخيرة

صلاة العيد
صلاة العيد

اقترب موعد أداء صلاة عيد الأضحى ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامةصلاة العيد وهل هى موحدة التؤقيت فى جميع المدن المصرية.


وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحي بجميع المحافظات ، وأول وأخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، وفقا للحسابات التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية.


وطبقا الحسابات فإن أول المحافظات التى سوف تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك هي : 
مدينة "طابا" حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة الخامسة و18 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

 

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و تأتى مدينة السلوم كآخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة الخامسة و53 دقيقة صباحاً .


ويحين وقت صلاة العيد بمحافظات القاهرة وشبين الكوم والجيزة في تمام الساعة الخامسة و32 دقيقة ، بينما تأتي في محافظتي الفيوم والإسكندرية في تمام الساعة الخامسة و35 دقيقة .


ويحين وقت صلاة عيد الأضحي في الطور والإسماعيلية في تمام الساعة الخامسة و26 دقيقة ، وفي سانت كاترين وشرم الشيخ في الساعة الخامسة 24دقيقة، وفي دمنهور في الساعة الخامسة و33 دقيقة صباحا ،وقنا في الساعة الخامسة و34 دقيقة صباحا، وفي بورسعيد وشلاتنين  في تمام الساعة الخامسة و25 دقيقة ، وفي محافظات السويس والغردقة ودمياط في تمام الساعة الخامسة و27 دقيقة صباحاً ، وفي العريش في الساعة الخامسة و19 دقيقة .


ويحين وقت صلاة عيد الاضحي في تمام الساعة الخامسة و31 دقيقة بـ طنطا وبنها وكفر الشيخ، وفي الخامسة و29 دقيقة في المنصورة، وفي تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة في الزقازيق ، بينما تحين في محافظات أبو سمبل ومرسى مطروح في تمام الساعة الخامسة و45 دقيقة، وفي ، ونوبيع في الساعة الخامسة و20 دقيقة .


وتأتي صلاة العيد في تمام الساعة الخامسة و30 دقيقة في محافظة بني سويف، وفي الخامسة و34 دقيقة في محافظات المنيا وأسيوط، وفي تمام الخامسة و38 دقيقة صباحاً، وفى سوهاج وأسوان في تمام الخامسة و37 دقيقة صباحاً.


جدير بالذكر أنه يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر ، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

واعلنت وزارة الأوقاف، عن أماكن إقامة صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، هي جميع المساجد التي تقام بها صلاة الجمعة فقط، على أن يمنع إقامتها في الساحات، والزوايا، والمصليات، والمساجد التي لا تقام بها الجمعة، كما تمنع صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر بالطرقات، والشوارع.


وشددت وزارة الأوقاف على ضرورة الالتزام بالضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية التي يتم الالتزام بها في صلاة الجمعة وسائر الصلوات التي تقام بالمساجد خلال صلاة عيد الأضحى 2021 في مصر، والتي تتمثل في: اصطحاب كل مصلٍ المصلى الشخصي له والالتزام بارتداء الكمامة، ومراعاة مسافات التباعد الاجتماعي، واستمرار غلق دورات المياه.

عيد الأضحى صلاة العيد مطروح شرم الشيخ الفيوم جمهورية مصر العربية

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