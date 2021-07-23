الرئيس: متابع كل المشاريع بنفسي.. والحاجة اللى ما اعرفهاش بسأل فيها المتخصصين

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: “نعتمد على رجال، تعمل فى مشاريع الدولة، التى تتكلف عشرات المليارات”.



وأضاف الرئيس السيسى: "بتاع كل المشاريع التي بتحصل على قد ما اقدر، والحاجة اللى ما اعرفهاش بجيب المتخصصين بسألهم".

وتابع الرئيس السيسى: "محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة.. الهدف من إقامة هذه المشروعات تغيير الواقع بمحافظة الإسكندرية".



من جانبه قال مصطفى مدبولى أن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الاساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لإستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على أنشاء مجمعات تنماوية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى،وكما قال الرئيس كفانا اخطاء الماضى حيث تخصيص الإراضى لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة اسابيع".