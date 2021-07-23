السيسي: المحافظ هو رئيس جمهورية محافظته

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن كل محافظ هو رئيس جمهورية المحافظة.

وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، علي ضرورة تعاون مؤسسات الدولة للتصدى لأى تعديات على المشاريع التى يتم تنفيذها.



وأكد الرئيس قائلا:"خلوا بالكوا احنا بنجيب رجالة تشتغل معانا وبنحط فيها الثقة في مشاريع بتتكلف مئات المليارات.. أنا بقول الكلام ده عشان الأمور تكون واضحة".



وأضاف الرئيس السيسى: "بتاع كل المشاريع التي بتحصل على قد ما اقدر، والحاجة اللى ما اعرفهاش بجيب المتخصصين بسألهم".

وتابع الرئيس السيسى: "محدش كان بيعمل كده على مدار 100 سنة.. الهدف من إقامة هذه المشروعات تغيير الواقع بمحافظة الإسكندرية".



من جانبه قال مصطفى مدبولى أن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى،وكما قال الرئيس كفانا اخطاء الماضى حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة أسابيع".