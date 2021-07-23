الرئيس السيسي يعلن عن مسابقة أفضل محافظة ومركز وقرية في «حياة كريمة»

أعلن الرئيس السيسي عن مسابقة أفضل محافظة ومركز وقرية في مبادرة حياة كريمة.



وقال "السيسي"، خلال مؤتمر حول تطوير المحاور والطرق الجديدة بالإسكندرية، إنه يحلم أن يتم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالشكل الذي يرضى الله سبحانه وتعالى وترضينا، معقبا: "احنا جايين نغير حياة الناس".

وأشار إلى أنه سيتم إقامة مسابقة لأفضل مركز وأفضل محافظة وأفضل قرية في مشروع حياة كريمة، موضحا: "نضع رقما معتبرا للفائز الأول والثاني والثالث"، مردفا: "مشروع حياة كريمة فضل من ربنا علينا وأمر غير مسبوق، ولو عملناه صح كمان هنبقى عملنا أمر غير مسبوق بأسلوب غير مسبوق".



ما يحصلش تانى.. السيسى: شوفت ناس بتردم المزارع السمكية وأنا فى الطيارة



استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".



ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، المسؤولين فى المحافظات بضرورة التصدي للتعديات التى تحدث بعد إنشاء أو تطوير المشاريع.

وأضاف الرئيس السيسي قائلا: "وأنا جاي بالطيارة شوفت الناس على المزارع السمكية بتردم.. الكلام ده مش هيحصل تاني".



وانتقد الرئيس السيسى التجاوزات على محور وترعة المحمودية، قائلا:" 2 مليار جنيه عشان نزيل منشآت اتعملت على حرم ترعة.. معرفش اتعملت امتى".

ووجه الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى بإزالة أى تعديات تم إنشاؤها على حرم وجسر ترعة النوبارية قائلا:" لازم تتشال".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم تطوير الموانئ الرئيسية فى الساحل الشمالى، معقبا:" ذلك يسمح بخروج كافة المنتجات المصرية من الدلتا للتصدير، وإن محور التعمير مهم لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت إشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا اخطاء الماضى حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة أسابيع".