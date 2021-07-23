الرئيس السيسي: جايين نشتغل عشان نغير بلدنا اللي تعبت من المشاكل|فيديو

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى شرح من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".



وأكد الرئيس السيسي قائلا:" لازم نتحول من دولة الناس بتتصرف بدون تنظيم أو تخطيط إلى دولة بتشتغل وبصمتها موجودة".

وتابع الرئيس قائلا:" جايين نشتغل عشان نغير بلدنا، بلدنا تعبت على مدار السنين الماضية بسبب المشاكل".

ووجه الرئيس الدكتور مصطفى مدبولى بإزالة أى تعديات تم إنشاؤها على حرم وجسر ترعة النوبارية قائلا:" لازم تتشال".

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، إنه تم تطوير الموانئ الرئيسية فى الساحل الشمالى، معقبا:" ذلك يسمح بخروج كافة المنتجات المصرية من الدلتا للتصدير، وإن محور التعمير مهم لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت إشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا اخطاء الماضى حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط كانت تستغل لمدة أسابيع".