فوربس: عائلة ساويرس الأغنى في مصر وعربيا بثروة تبلغ 14 مليار دولار

زادت ثروات المليارديرات العرب وفقا لقائمة فوربس لعام 2021، لتصل إلى 55 مليار دولار في تاريخ 17 يوليو الحالي، مقارنة بثروات بلغ إجماليها 47.3 مليار دولار في قائمة أثرياء 2020.

وضمت قائمة العام الحالي 22 مليارديرًا عربيًا بينهم 10 ينتمون إلى 4 عائلات، وهم ساويرس ومنصور من مصر، وميقاتي والحريري من لبنان. ويصل إجمالي ثروات العائلات الأربع إلى 29 مليار دولار.

أغنى عائلة في مصر

يأتي ناصف ساويرس سليل أغنى عائلة في مصر في صدارة المليارديرات العرب بصافي ثروة قدرته فوربس بنحو 9.1 مليار دولار، بينما تبلغ ثروة عائلته مجتمعة نحو 14 مليار دولار.

ولدى الشقيقين اللبنانيين طه ونجيب ميقاتي ثروة 5.4 مليار دولار، بينما تمتلك عائلة منصور 5.1 مليار دولار، ويبلغ إجمالي ثروات أبناء رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري 4.5 مليار دولار.

وألقت فوربس الشرق الأوسط الضوء على 4 من أغنى العائلات العربية، ويستحوذ المصريون على النصيب الأكبر من الثروة بواقع 19.1 مليار دولار، بينما لدى اللبنانيين 9.9 مليار دولار.

وبحساب فوربس في تاريخ 17 يوليو، تم تقدير ثروتي سميح ساويرس والراحل أنسي ساويرس بناءً على حصصهما في الشركات العامة.

وقد خرج الاثنان من قائمة المليارديرات منذ عدة سنوات بعد أن هبطت ثروتاهما دون مستوى المليار دولار لكل منهما. توقفت فوربس عن إدراج أثرياء السعودية بالقائمة منذ 2018.

وتتكون عائلة ساويرس في مصر من (ناصف ونجيب وسميح ساويرس، والوالد الراحل أنسي ساويرس) وصافي الثروة المجمعة يبلغ 14 مليار دولار.

وتعد عائلة ساويرس الأغنى في مصر بصافي ثروة يقدر بنحو 14 مليار دولار، أغلبها في يد ناصف ساويرس الذي يمتلك 9.1 مليار دولار، لدى ناصف حصة 6% من أسهم شركة أديداس للملابس الرياضية كما استحوذ في ديسمبر الماضي على حصة 5% في شركة (Madison Square Garden Sports) المدرجة في نيويورك، والمالكة لفريق (NBA Knicks) وفريق(NHL Rangers).

إضافة إلى ذلك يتولى ناصف إدارة شركة (OCI)، أحد أكبر منتجي الأسمدة النيتروجينية في العالم، ولها مصانع في ولايتي تكساس وآيوا. ويتم تداول أسهمها في بورصة يورونكست أمستردام ولديه حصة بنحو 33% بها. ويمتلك ناصف استثمارات متنوعة تشمل أسهمًا في عملاق الأسمنت (لافارج هولسيم)، وأوراسكوم كونستراكشون.

ويعد شقيقه نجيب ساويرس من المليارديرات أيضًا، وكوّن نجيب ثروته من الاستثمار بقطاع الاتصالات، باع ساويرس شركة (أوراسكوم تيليكوم) لشركة الاتصالات الروسية (فيمبلكوم) حاليًا (فيون) في صفقة تضمنت أسهمًا وسيولة بمليارات الدولارات عام 2011.، ترأس نجيب مجلس إدارة شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة التي تستثمر في واحدة من كبرى شركات إدارة الأصول في مصر، وشركة (Italiaonline) العاملة بمجال الإنترنت، وذلك ضمن استثمارات آخرى.

ويركز الشقيق الثالث سميح ساويرس على قطاع السياحة، حيث قام بتطوير مدينة الجونة السياحية، ولديه حصص في عدة شركات تتضمن 5.62% في OCI NV، و65% في أوراسكوم القابضة للتنمية، بالإضافة إلى 6.3% في أوراسكوم كونستراكشون. وتبلغ قيمة هذه الحصص مجتمعة نحو 680 مليون دولار. بينما كانت تبلغ ثروة الوالد أنسى ساويرس الذي رحل عن الدنيا منذ أسابيع قليلة نحو 997 مليون دولار. ولم توزع هذه الثروة على ورثته بعد، حيث ما زالت لديه حصة في OCI NV وأوراسكوم كونستراكشون.

جدير بالذكر أن ثروة ناصف ساويرس شهدت قفزة كبيرة خلال الشهور الـ 15 الماضية، وذلك من 5 مليارات دولار في أبريل من العام الماضي إلى 9.1 مليار دولار حاليًا.