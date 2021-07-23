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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

لتوفير حياة كريمة.. خبير : السيسي يستهدف إعادة التوزيع الجغرافي للنمو السكاني

صدى البلد

قال محمد النجار الخبير الاقتصادي، إن الرئيس السيسي يدرك أهمية إعادة التوزيع الجغرافي للنمو السكاني في مصر لتوفير حياة كريمة للمواطنين ونقل الكثافة السكانية المتراكمة في الدلتا إلى المدن العمرانية الجديدة من خلال إنشاء البنية الأساسية والتكنولوجية أيضا وهو ما يتضح جليا في إنشاء المدن الذكية وغيرها من المجتمعات العمرانية الجديدة في امتدادات المحافظات.

السيسي يدرك أهمية إعادة التوزيع الجغرافي للنمو السكاني

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ولفت الخبير الاقتصادي إلى أهمية مشروع الدلتا الجديدة الذي يمثل صمام الأمن الغذائي لمصر في المستقبل وهو ما يكشف إدراك الدولة أهمية التوسع العمراني وكذلك الزراعي لدعم هذا التوسع العمراني.

كان قد استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شرح من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى حول أعمال تطوير المحاور والطرق الجديدة ضمن مبادرة "معا نبني المستقبل".

قال الدكتور مصطفى مدبولى، إن محور التعمير هام لتنمية الساحل الشمالى الغربى، ضمن برنامج استثنائي للبنية الأساسية، التى نالت اشادات من المؤسسات العالمية.

وأوضح مدبولى، أن مصر نفذت 7 آلاف كيلو من الطرق، إضافة إلى تطوير 5 آلاف كيلو.

ولفت مدبولى، إلى أن تنمية الساحل الشمالى الغربى من إسكندرية إلى السلوم، هى المستقبل الحقيقى لاستيعاب الزيادة السكانية التى ستحدث.

وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة تعمل على إنشاء مجتمعات تنموية متكاملة، فى منطقة الساحل الشمالى الغربى، وكما قال الرئيس كفانا أخطاء الماضى، حيث تخصيص الأراضي لإنشاء قرى سياحية فقط.

السيسي إعادة التوزيع الجغرافي السكاني

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