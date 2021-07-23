ثورة 23 يوليو ..المصريون يحكمون بلادهم للمرة الاولى بعد 2500 عاما

تحل علينا اليوم الذكرى 69 لـ ثورة 23 يوليو 1952، حيث أطاحت مجموعة من الضباط، الذين عرفوا باسم الضباط الأحرار، بالنظام الملكي المدعوم من بريطانيا، واستولوا على السلطة ودفعوا بمصر إلى مسار سياسي جديد.

ومهدت ثورة 23 يوليو للمصريين حكم بلادهم للمرة الأولى بعد 2500 عام، حيث تعرضت مصر لسلسلة من الغزاة الأجانب من فرس ويونانيين ورومان وعرب وأتراك وفرنسين وكان آخرهم البريطانيون.

الرئيس الراحل جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو وصورة مصر

وفي هذا الصدد يقول اللواء سمير فرج، المفكر الإستراتيجي، إن ثورة 23 يوليو غيرت من شكل مصر كثيرا وبصورة إيجابية، وأثرت على النواحي الاجتماعية والسياسية، وأعطت لمصر قوة وثقل سياسي كبير في الوطن العربي، وقادت القاهرة ثورات التحرر العربية والإفريقية ضد الإستعمار الأجنبي.

وأضاف فرج في تصريحات لـ «صدى البلد»، أن ثورة 23 يوليو حققت لمصر أيضا ثقل سياسي عالمي، فقد تأسست حركة عدم الانحياز لإحدي القوتين الشرقية والغربية وهما الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي، وانضمت لمصر العديد من دول العالم.

وأوضح فرج، أن ثورة 23 يوليو حققت أيضا الضمان الاجتماعي الذي ظل غائبا عن الشعب المصري لفترة طويلة، وعملت على رفع مستوى المعيشة وتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة بين المواطنين، من خلال القوانين الخاصة بالتأمينات، وقوانين العمل، وقوانين تملك الأراضي، والإصلاح الزراعي، ومجانية التعليم، وزيادة عدد الجامعات، بجانب مشروع بناء السد العالي، وتأميم قناة السويس.

الزعيم الراحل جمال عبد الناصر

ثورة 23 يوليو وبناء الجيش

وأكد المفكر الإستراتيجي، أنه من الأهداف الرئيسية لـ ثورة 23 يوليو هو بناء جيش مصري وطني قوي، ليصبح القرار المصري نابع ومستند على قوة جيشه، وبفضل هذا الجيش تمكنت مصر من تأميم القناة، والحفاظ على حقوقها والدفاع عن مكتسباتها ورد العدوان الثلاثي على مصر، ليصبح القرار السياسي المصري يحمه قوة جيشه، وبالتالي تمكنت الثورة من طرد الإنجليز وتوقيع اتفاقية الجلاء عام 1956، والانتصار على إنجلترا وفرنسا في العدوان الثلاثي.

تحية في ذكرى 23 يوليو إلى ناصر

بمناسبة الذكرى 69 لثورة 23 يوليو بمصر، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي التحية والتقدير إلى الزعيم الراحل، جمال عبد الناصر.

وقال الرئيس السيسي في كلمة وجهها إلى الشعب المصري بهذه المناسبة: "إن مصر غنية بأبنائها، ويمر الزمن وتتغير طبيعة التحديات التي تواجه وطننا، ويبقي الشعب المصري دوما على قدر تلك المسؤوليات العظيمة".

وأكد الرئيس السيسي على مواصلة العمل لتحقيق التنمية وبناء وطن قوي في جميع المجالات.