عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

بعد مشاجرة رابعة بالأحزمة.. أزمات حمو بيكا العرض مستمر

حمو بيكا
حمو بيكا

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمطربي المهرجانات حمو بيكا،ونور التوت وأصدقائهم أثناء دخولهم في شجار جديد مع مجموعة من  الشباب وذلك بمنطقة الساحل الشمالي عند بوابة مارينا 5.

وظهر خلال الفيديو معركة ضرب بالأحزمة بين حمو بيكا ورفاقه وبين الشباب ، في الوقت الذي ردد أحد الشباب أن حمو بيكا يخشى النزول من سيارته حتى لا يتعرض للضرب.

وتعد هذه المشاجرة هي الرابعة لحمو بيكا في غضون ثلاثة أعوام ، ويرصد صدى البلد أبرز المشاجرات التي تسبب فيها حمو بيكا .

 

 

المشاجرة الأولى :

،اقتحم حمو بيكا مقر نقابة المهن الموسيقية، في اكتوبر عام 2019 مطالبا بالحصول على عضوية النقابة، متسائلا عن سبب منعه من الغناء ووقف حفلته التي كان مقررا لها نهاية الشهر نفسه، مؤكدا داخل أروقة النقابة أنه لا يعترف بالفنان النقيب هاني شاكر.

 

ونشر بيكا آنذاك مقطع فيديو عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، ظهر فيه وهو يهاجم "شاكر"، مهددا بتحطيم مبنى النقابة في حال عدم حصوله على العضوية، وألمح إلى أن بعض الأشخاص طلبوا منه مبالغ مالية 300 و400 ألف جنيه حتى يتمكن من دخول نقابة الموسيقيين.

 

وأضاف: "أنا هشتغل سواء بالنقابة أو من غير النقابة، وأنا خارج مصر الناس اعترفت أنني بغني، وأنا عاوز أعرف النقابة مين بيمثلها، ولو الأستاذ هاني شاكر مش معترف بالغناء الذي أقدمه فأنا وكل الناس اللي بتحب تسمع مهرجانات كمان مش بنعترف بغنائه، والمرة دي أنا عملت لايف المرة اللي جاية هنزل الشارع وهعمل ثورة وهكسر في النقابة ومش في حد هيمنعني ولو هتحبس، أنا مش خايف من الحبس وأي حاجة والمرة الجاية الناس اللي بتسمع المهرجانات هتقول لهاني شاكر إحنا مش عاوزينك، والمرة الجاية هيكون في قلة أدب".

 

عقب ذلك تقدمت النقابة ببلاغ ضده، حمل رقم 13350 لسنة 2019 إداري الدخيلة، تم اتهامه فيه باقتحام منشأة عامة والتحريض على العنف وإثارة الشغب، وسب وقذف الفنان هاني شاكر، وعليه صدر قرارا في أكتوبر 2020، بحبسه لمدة عامين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه وتغريمه 200 ألف جنيه، بتهمة سب نقيب وأعضاء نقابة المهن الموسيقية، حتى اعتذر بيكا عن خطأه وأقر به، وأصدرت نقابة الموسيقيين، بيانا كشف فيه نقيب الموسيقيين عن قبول اعتذار حمو بيكا، وكلف  ياسر قنطوش المحامي بالتنازل عن الدعوى حفاظ على مستقبله ومستقبل أسرته.

المشاجرة الثانية :

 

وقع حادث تصادم في مطلع شهر أغسطس من العام الماضي ،  بين عدد من السيارات في إحدى قرى الساحل الشمالي، بسبب تصادم سيارة، انتشر آنذاك أنها مملوكة لحمو بيكا، بعدد من السيارات التي كانت متواجدة في مكان الحادث، ما تسبب في وقوع مشاجرة.

 

وقال حمو بيكا خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع الفيس بوك: والله يا جماعة في دلوقتي أخبار منزله، في حاجات فيها حقيقي وفي حاجات فيها كدب، هي فعلًا السيارة بتاعت مدير أعمالي هو عطاها لحد تاني يجيب بيها حاجات، وإحنا في الفندق جالنا تليفون وقالنا الحقوا العربية عامله حادثة، وروحنا بورتو مارينا لقينا الاثنين اللي كانوا في العربية واقعين على الأرض، كان كل هدفنا مش العربية بقى إحنا أهم حاجة اتطمنا على اللي جواها خلاص.

واستكمل: وحدوا الله كده كل سنة وأنتم طيبين، واتطمنوا أنا بخير”، كما وجه رسالة للمتضررين من الحادث: “الحمد لله أنكم بخير ووافقين على رجليكم وتقدروا تجيبوا غيرها، محدش بيهرب من قضاء ربنا، فيه واحد بيبقى نايم في أمان يصحوا يلاقوه ميت، اللي بيجي في الحديد بيتصلح إنما البني آدمين مبتتصلحش.

 

وأضاف: أصلا كل اللي واقف كان واقف صف تاني غلط يعني، وأنثوا عارفين إن الساحل زحمة، والبني آدم بيخطأ، الحمد لله أن الكل بخير ومحدش حصله حاجه، وكلها كانت سليمة، هي بس العربيات كانت واقفة وهو كان بيجري وخبط في العربية دي وبعدين الإير باك فتح فشد العربيات اللي وراها.

 

وأكد أحد المتضررين أن محامي حمو بيكا تواصل معهم للتنازل عن المحضر مقابل إصلاح التلفيات، ولكن بعض السيارات تم تدميرها بالكامل ولم يعد إصلاحها ممكنا، وتم طلب سيارات جديدة بدلا منها، وبعدها تقدم شاب مدعيا أنه من كان يقود السيارة المتسببة في الحادث نافيا ملكيتها لحمو بيكا، وتم إخضاعه لتحليل المخدرات

 

المشاجرة الثالثة :

في 16 يوليو الجاري تشاجر حمو بيكا مع مجموعة من الشباب و كشف طاهر مجدي، أحد طرفي مشاجرة حمو بيكا ، عن تفاصيل الواقعة.

وقال "مجدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: "كنا راكبين العربية وبنأخذ الملف، كان حمو بيكا جاي بسرعة ودخل فينا، وكان ماسك التليفون في إيده وهو بيسوق العربية".

وأضاف: "كانت حادثة عادية، والمفروض أننا بننزل بنطمن على بعض لكن فوجئنا إنهم نازلين من العربية بيشدوا صاحبي اللي كان راكب معنا وبيفتحوا العربية وكسروا الزجاج علينا".

وأشار: "لقيته بيقولي أنت متعرفش أنا مين، وكان معاهم أسلحة بيضاء، وكانت ريحتهم كحول، وكنا بنقوله حصل خير، لكنه لم يستجب واضطررنا للتصدى له، وكان يكسر زجاج العربية بتاعتنا وإحنا اضطررنا إننا نبعده عن العربية".

وأوضح: "قلت له أنت عايز إيه لو عايز تعويض هندفعلك، ولو عايز تصلح العربية هنوديها التوكيل"، مردفا: "لم نتصالح ودفعنا الفلوس في مقابل أننا منقعدش في القسم"، مشيرا: " لو جاب الأضحية من الـ 70 ألف هندفعله 700 ألف".

 

حمو بيكا نور التوت ضرب بالأحزمة المشاجرة الأولى المهرجانات حمو بيكا نقابة المهن الموسيقية

موضوعات متعلقة

معركة ضرب بالأحزمة.. حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي ..فيديو

"كلبي" أفضل صديق لي وليس لدى أصدقاء بالوسط الفني.. وياسمين صبري ممثلة ضعيفة ولم أفكر في تجميد بويضاتي ..أبرز تصريحات منة فضالي في مع "الفارس"

اليوم.. طرح تذاكر حفل محمد حماقي في السعودية

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز " خاص"

مش صفحتي..بوسي شلبي تكشف لصدى البلد حقيقة نشرها خبر وفاة دلال عبد العزيز

وفاة الشاعر فؤاد حجاج صاحب تتر مسلسل "حديث الصباح والمساء"

أسما سليمان: تامر حسني حذفلي مشاهدي في فيلم "مش أنا"

والدي بخير.. نجل أحمد السقا ينفي تعرضه لحادث على طريق الساحل

ترشيحاتنا

صور تكشف إصابة طفلة بـ سرطان خبيث.. ما القصة؟

شاهد.. طلاب الثانوية العامة بالفيوم: وقت امتحان الفيزياء لا يكفي

الحمد لله.. محمد جمعة يستقبل مولودته كاميليا.. شاهد

التعليم تنفي وفاة طالبة المنوفية بسبب صعوبة الفيزياء

هل المسيح الدجال أسطورة أم مذكور فى الدين؟.. الإفتاء تجيب

أولمبياد طوكيو.. مروان القماش يودع منافسات سباق 400 متر سباحة حرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أزمة قلبية.. تفاصيل وفاة طالبة قبل امتحان الفيزياء في المنوفية

إعلان إثيوبي مثير للجدل بشأن سد النهضة

شاهد زوج ينشر مقاطع مخلة لزوجته على TikTok.. ومطالبات بمعاقبتهما

نقل طالب ومراقب بامتحانات الثانوية العامة بأسوان للمستشفى لتعرضهما لوعكة صحية

معركة ضرب بالأحزمة.. حمو بيكا في مشاجرة جديدة بالساحل الشمالي ..فيديو

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة دلال عبد العزيز " خاص"

تداول أسئلة امتحان الفيزياء عبر السوشيال ميديا بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

وفاة طالبة بالصف الثالث الثانوى أمام باب لجنة الامتحان بمحافظة المنوفية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دون سبب.. شاهد الأرض ترتفع من مكانها بشكل غريب في الهند

زواج طفل في العراق يثير الجدل.. وتعليق صادم من والدته |شاهد

طريقة عمل الترمس البلدي والحلو لأكثر من شيف

الحب القاتل.. بعد أزمة طوخ أخصائي نفسي يحلل شخصية ريهام سعيد القاتلة

فيديو

فيديوجراف.. قصة اعتزال الفنانة لمياء الجداوي

فيديوجراف.. بسبب الألقاب.. نوال الزغبي ترد على خلافها مع نانسي عجرم

فيديو جراف.. السيسي: عايزين نسابق الزمن ونغير من بلدنا

باع جرايد ونام على الرصيف.. نجل محمود عبد العزيز يكشف أسرار عن حياة والده

المزيد

ساحة رأي

وفاء ابو السعود تكتب: حائرون على الطريق

د.فتحي حسين يكتب: ثورة 23 يوليو المجيدة

بيري محمد يكتب: الاسكواش بعيون مصرية

د. غادة جابر تكتب: الثورة البيضاء والجمهورية الجديدة

مني داوود تكتب: حنيني في طريقي

عبد المعطى أحمد يكتب: مزارات منسية فى القصير!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مبروك

يوليو 2021

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: الترتيبات الحدودية وعدم الاستقرار

إبراهيم شعبان

هل الانسحاب الأمريكي من العراق لصالح داعش وإيران؟

مني أحمد

الثورة البيضاء

كريمة أبو العينين

قلب أمه

هويدا دويدار

أمى.. الرحلة قصيرة

د. جهاد عودة

«حروب بر مصر 2021»: صراع سلاسل التوريد الدولى

أحمد فرغلى رضوان

«العارف».. تمت المهمة بنجاح

اﻟﻤﺰﻳﺪ