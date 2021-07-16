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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

حرب شوارع وألفاظ خارجة.. "خناقة" لـ حمو بيكا في الساحل الشمالي

خناقة حمو بيكا
خناقة حمو بيكا

حالة كبيرة من الجدل، سادت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة بسبب حادث في الساحل الشمالي، كان طرفًا فيه مغني المهرجانات حمو بيكا الذي تطور فيما بعد لحرب شوارع بين أطراف الحادث. 

 

وظهر في الفيديوهات المتداولة على السوشيال ميديا، السيارات التي تهشمت داخل قرية مارينا في الساحل الشمالي، وقيام الأشخاص الذين تهشمت سيارتهم بالتشاجر مع حمو بيكا مما وصل إلي التراشق بالألفاظ الخارجة بين الطرفين. 

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حادث حمو بيكا العام الماضي 

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتورط فيها حمو بيكا في حادث، إذ تكرر الأمر العام الماضي، بعد انتشار صور لسيارة مغني «بيكا»، متهشمة داخل إحدى القرى بالساحل الشمالي، ترصد لقطات من الحادث، بعد تصادمها مع عدد آخر من السيارات.

 

وفجّر شخص، يُدعى عمرو نجيب، مفاجأة حول حادث تصادم سيارة مغني المهرجانات حمو بيكا، العام الماضي بإحدى القرى في الساحل الشمالي.

وقال عمرو نجيب، إن سيارته تهشمت وعدد آخر من السيارات، بفعل تصادم سيارة كان يستقلها حمو بيكا، في مكان انتظار السيارات «باركينج» بقرية في الساحل الشمالي، مشيرًا إلى أن بيكا، استعان بشخص آخر ادعى أنه كان يقود السيارة، وكان مخمورًا، بحسب قوله.

وكتب عمرو نجيب، في منشوره على فيسبوك: «قدر الله وما شاء فعل .. البيه حمو بيكا اللي طايرين بيه فالسما وواخد تريند ماشي سكران هو واللي معاه ف پورتو مارينا دخل ف ٧ عربيات واقفين ومنهم عربيتي و عربية ابن خالي و النتيجة أهي ، وجابوا واحد قال ان هو اللي سايق فالقسم و متعاطي حشيش و البيه قاعد ف عربيته بره  صاغ سليم».

وأضاف: «انا مش حسيبه غير لما آخد حقى .. شير علشان الناس تشوف لما النماذج دي الفلوس بتجري ف ايديها بتعمل ايه و عشان تبقوا تجيبوه فالافراح و تهيصوا».

وحسب مصادر، في مدينة مارينا، بالساحل الشمالي، فإن حمو بيكا، ظل متواجد في قسم الشرطة، منذ لحظة الحادث الذي وقع في السادسة والنصف صباح الأثنين 3 أغسطس 2020، وحتى بعد ظهيرة اليوم ذاته.

 

مش عربيتي.. رد حمو بيكا على حادث تصادم الساحل الشمالي

وبعد الحادث، أجرى مغني المهرجانات حمو بيكا، فيديو لايف، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك آنذاك، للرد على الإتهامات التي وجهت له بإحداث تلفيات في عدة سيارات بالساحل الشمالي، بعد التصادم مع سيارة تابعة له.

وقال حمو بيكا، إن السيارة التي تصادمت ملك مدير أعماله، الذي أعطاها لصديق له لشراء بعض الأغراض، لكنه تفاجأ وهو في الفندق بأن السيارة تعرضت لحادث، ما جعله يندفع نحو القرية بالساحل الشمالي للاطمئنان على المتواجدين بالسيارة.

وأضاف بيكا، أن هناك سيارات كانت مخالفة وتقف صف ثاني، ما جعل سيارة مدير أعماله، تتفاجأ بإحدى هذه السيارات، فاصطدمت بها، ثم اصطدم بسيارتين أخريين على حد قوله، لافتًا إلى أن البعض استغل الموقف لنقل معلومات مغلوطة.

 

 

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