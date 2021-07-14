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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعوامة الساحل.. حمو بيكا يشارك جمهوره صورًا من أحدث ظهور له

حمو بيكا
حمو بيكا

شارك نجم المهرجانات الشعبية حمو بيكا، صورا في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاءت الصور من البحر بعوامة وبسمة جميلة، وكتب معلقا: " ضحكتي في الصور جميلة بس في الحقيقة أحلى".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر السوشيال ميديا، وجاءت أبرز التعليقات كالآتي: يا بيكا يا رايق - احلى بيكا.

من جانب آخر، نشر مطرب المهرجانات عمر كمال صورة جديدة عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيها عن تعاونه مجددا مع حمو بيكا. 

وأعلن عمر كمال عن اسم الاغنية التى يتعاون فيها مع حمو بيكا وهى بعنوان “بسلامة يا جميل” ولكنه لم يحدد موعدا لطرحها. 

وجه مطرب المهرجانات حمو بيكا، رسالة إلى أمير الغناء العربي هاني شاكر، وذلك بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها مساء  اليوم الخميس وأسفرت عن نقله للمستشفى.

وكتب «بيكا» عبر  على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ألف سلامة عليك يا سيادة النقيب وربنا يقومك لينا بألف سلامة 🙌🏻".

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